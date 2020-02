Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke együttműködési megállapodást írt alá a japán Tocsigi prefektúra vezetőivel.

A szervezet honlapjának beszámolója szerint az együttműködési megállapodás értelmében 2020-ban magyar sportolók utazhatnak a régióba edzőtáborozni, az ott található világszínvonalú sportlétesítmények előnyeit kihasználva edzőpartnerekkel készülhetnek, valamint megismerkedhetnek a sportszakmai technológiákkal, illetve az olimpiai versenyhelyszínekkel és a japán környezettel.



Ezeknek az edzőtáboroknak a helyi költségeihez a japánok nagymértékben hozzájárulnak, például támogatják a helyi utazást és létesítményhasználatot. A MOB ennek az együttműködésnek a koordinálását látja el, a szakmai kérdésekbe nem szól bele - áll az olimpia.hu-n.



"Önök azért dolgoznak, hogy a versenyzők - így a magyarok is - minél jobb feltételek között versenyezzenek Tokióban, és készülhessenek az oda vezető úton, itt Tocsigiben is. Ezért mi hálával tartozunk. Fogadják nagyrabecsülésünket az együttműködésért, amely már mintegy tucatnyi sportágnak nyújt kedvező lehetőségeket" - fogalmazott a megállapodás aláírásakor Kulcsár Krisztián.



Az eseményen részt vett Vékássy Bálint, a MOB főtitkára, Fábián László sportigazgató és Dósa Viktória, a tokiói magyar csapat vezetője. A magyar delegáció a párnapos látogatás során Tokióban az olimpiai falut is megtekinti, a szervezőbizottság tagjaival a magyar sportolók elhelyezéséről, körülményeiről is egyeztetnek.

A Tocsigi prefektúra egy közel kétmillió lakosú, Pest-megye méretű közigazgatási egység Japánban, Tokiótól mintegy 50 percre gyorsvasúton. Japán egyik gazdaságilag erős régiója, amely több világcég gyárának is otthont ad.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images