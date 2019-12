Peter Wright hetedik kiemeltként vágott neki a Fülöp-szigeteki Noel Malicdem elleni mérkőzésnek a PDC-dartsvilágbajnokságon.



A fordulatos összecsapáson végül a skót tudott diadalmaskodni, remek végjátékkal 6-5-ös eredménnyel zárta a találkozót.

