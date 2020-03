Illés Fanni világ- és Európa-bajnok paraúszó szerint várható volt, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják az idén nyárra tervezett tokiói olimpiát és paralimpiát, míg Osváth Richárd paralimpiai ezüst- és bronzérmes vívó jogosnak nevezte a döntést.

A 27 éves Illés az M1 aktuális csatornának szerdán azt nyilatkozta, a labdarúgó Európa-bajnokság elhalasztása után szinte biztos volt benne, hogy a nyári játékokat sem fogják az eredeti időpontban megrendezni.



"A jelenlegi helyzetben nem születhetett más döntés, és bár sajnálom, mert életem formájában voltam eddig ebben az évben, kötelességem elfogadni a szituációt" - mondta az úszó. Hozzátette, neki az életformáját jelenti a napi 6-8 óra edzés, és amint újra mehet az uszodába, tovább folytatja ezt.



"Eddig itthon edzettem, most várom, hogy az úszószövetség által felkért orvosok elvégezzék a második tesztet, és ha az is negatív lesz, akkor valószínűleg jövő hétfőtől már mehetek vissza edzeni a Duna Arénába" - mondta Illés Fanni.



Osváth Richárd arról beszélt, az utolsó pillanatig bízott abban, hogy nem halasztják el az olimpiát és a paralimpiát, de jogosnak tartja a döntést.



"A legfontosabb most az, hogy minél hamarabb és minél kevesebb áldozattal túl legyünk ezen a világjárványon" - jelentette ki a világ- és Európa-bajnok tőröző, hozzátéve, hogy most még versenynaptáruk sincs, és azt sem tudják, mikor kezdhetnek el újra edzeni.



"Az élet megy tovább, talpra kell állnunk, bár még sok a kérdőjel a fejemben, és nem látom pontosan, hogyan fogom felépíteni a következő egy-másfél évet" - nyilatkozta Osváth, hozzátéve, hogy jó formában volt, és ebből a szempontból hátrányként éli meg a halasztást.

Borítókép:facebook/ Illés Fanni paralimpikon úszó