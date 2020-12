A Magyar Sportújságírók Szövetsége legutóbbi, online elnökségi ülésén úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány ellenére megrendezi az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2020 televíziós díjátadót. Ezúttal azonban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nézők nélkül, virtuális díjátadásokkal és a fizikai találkozások számát minimálisra csökkentve.

A január 11-én, hétfő estére tervezett magas színvonalú televíziós produkció a hagyományos helyszínen, a Nemzeti Színházban kialakított stúdióban készül, neves díjátadókkal, a megszokott trófeával kitüntetett díjazottakkal és virtuális „vendégekkel”, műsorvezetővel. A műfaj adottságaiból fakad, hogy ez előre felvett elemekből összevágott 90 perces adás lesz. Az erőforrásokat ezúttal arra összpontosítják, hogy minél színvonalasabb programot, minél több, minél ötletesebb helyszínen felvéve, minél több sztár megjelenésével állítsák össze. A kreatív producer ezúttal is Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a műsorban pedig sztárfellépők mellett most is helyet kapnak a hazai rendezésű világversenyek, a magyar sportdiplomácia sikerei.









Ebben az évben nagyon nehéz helyzetben volt a sportvilág, rengeteg verseny elmaradt, ennek ellenére a magyar sportolók sok nagyszerű teljesítményének örülhettünk, így, ahogyan 1958 óta minden esztendőben, a sportújságírók ezúttal 63. alkalommal is megválasztják az évlegjobbjait. Szokás szerint az MSÚSZ elnöksége állítja össze a kategóriák prominenseit.

A fogyatékos sportolókra a paralimpiai bizottság tesz javaslatot, az új kategória, az Év sportpillanata-díj jelöltjeire pedig a gála névadó főszponzora, az M4 Sport, s itt majd a szurkolók és a szakírók közösen döntenek. Az Év e-sportolójára, valamint az Év szabadidős sporteseményére pedig pályázni lehet, s az MSÚSZ elnöksége dönt majd.

A labdarúgás korábbi külön kategóriáiban az MLSZ kérésére nem hirdetnek győztest, ami mögött az a filozófia húzódik meg, miszerint a futballistáknak is az az igazi, a legnagyobb siker, ha az abszolút kategóriákban, a többi sportolóval, csapattal, edzővel, góllal összevetve szerepelnek sikeresen a sportág képviselői. Erre pedig az elmúlt évek egyre figyelemreméltóbb hazai eredményei ébresztenek reményt.

Az eddigiektől eltérően elképzelhető, hogy lesz olyan kategória, ahol a hagyományos tízes helyett ötös toplista lesz, a világjárvány miatt viszonylag kevés idei sportesemény miatt, ami a fogyatékosok sportjában kifejezetten nagy probléma volt. A férfi kézilabda final fourt, amelyen a Veszprém érdekelt, december 28-án és 29-én rendezik Kölnben, éppen ezért a hagyományos internetes voksolásra az eddigieknél kevesebb idő lesz, de arra éppen elég, hogy minden tag leadja érvényes szavazatát. Tehát: december 30-án kezdődik, s január 2-án fejeződik be.

Január 2-án szintén a szokásoknak megfelelően online sajtótájékoztatón ismertetik a kategóriák első három-három helyezettjét.

A kategóriák: az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év csapata (hagyományos sportágak), az Év csapata (az egyéni sportágakban), az Év edzője (itt ezúttal jelölt lesz egy fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző is), MSÚSZ-életműdíj, az Év e-sportolója, az Év szabadidősport eseménye, az Év fogyatékos sportolója (mivel nagyon levés esemény volt, a férfiakat és a nőket együtt díjazzák, a csapatok között ezúttal nem hirdetnek győztest), az Év sportpillanata.

Az Év sportolója gálán adják át az elismeréseket az idén egyik kiemelt támogató, a Mediaworks által szervezett „Késizek kézise” és „Pólósok pólósa” díj győztesének, minden idők legjobb magyar női és férfi kézilabdázójának, valamint vízilabdázójának.

A 2019-es év díjazottjai:



Az év férfi sportolója: Milák Kristóf (úszó)





Az év női sportolója: Hosszú Katinka (úszó)



Az év csapata hagyományos csapatsportokban: FTC férfi vízilabdacsapata





Az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (női teniszpáros)



Az év edzője: Varga Zsolt (az FTC férfi vízilabdacsapata)



Az év férfi labdarúgója: Gulácsi Péter (RB Leipzig)



Az év női labdarúgója: Jakabfi Zsanett (VfL Wolfsburg)



Az év gólja: Zsóri Dániel (Debreceni VSC) Ferencváros elleni találata



MLSZ-életműdíj: Mezey György



MSÚSZ-MOB-életműdíj: Wichmann Tamás (kenus)





Az év fogyatékos férfi sportolója: Kiss Péter Pál (parakajakos)



Az év fogyatékos női sportolója: Ekler Luca (paraatléta)



Az év fogyatékos csapata: férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott



Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: Szabó Álmos (úszás)

Borítókép: MSÚSZ

Fotók: olimpia.hu