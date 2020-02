Hosszú Katinka a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 83., budapesti kongresszusának keretében megtartott hétfő esti díjátadó ünnepségen átvette Az év európai női sportolója elismerést.

A díjat Charles Camenzuli, az AIPS európai elnöke adta át a háromszoros olimpiai bajnok úszónak, aki tavaly a 200 és 400 méter vegyesen aratott világbajnoki győzelmével érdemelte ki az elismerést.



A brit olimpiai bajnok atléta, Jonathan Edwards és Csisztu Zsuzsa műsorvezetésével zajló ceremónián díjazták a globális sportmédiaversenybe bekerült legjobb magyar szakembereket is. Az írott sajtó színes portré kategóriájában elismerést kapott Csurka Gergely a FINA-magazinban a kvandzsui úszó vb-n aranyérmet nyerő Milák Kristófról készített írásáért. A sportfotó sorozatok között pedig Derencsényi Istvánt - a FINA hivatalos fotósaként - díjazták, az ugyancsak a vizes vb alatt készített, A medencék csillagai című munkájáért.



A sportportréfilmek kategóriájában Tihany Viktor, az M4 Sport műsorvezető-riportere vehetett át díjat az ötszörös olimpiai aranyérmes kajakosról, Kozák Danutáról készített, Anya, a bajnok című portréfilmért, amellyel a világ tíz legjobb alkotása közé is bekerült. A fiatal - 30 év alatti -, elhivatott sportújságírók kategóriában Szentes Richárd kapott elismerést a Mányoki Attila hosszútávúszóról szóló, Az észak pokla címet viselő portréfilmért. Ő munkájával a legjobb 15 pályamű közé került a nemzetközi versenyben.



Az AIPS életműdíját kapta a Magyar Rádió és az MTVA 79 évesen is aktív rádióriportere, Novotny Zoltán, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke, aki 13 olimpiáról közvetített. Az elismerést Gianni Merlo, az AIPS elnöke nyújtotta át.



A díjazottak és a díjátadók (Kép: MTI/Illyés Tibor)



A gálán adták át Az év legjobb sajtókiszolgálása díját, amelyet a dohai atlétikai világbajnokság sajtóközpontja érdemelt ki. Az elismerést a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe vette át Szöllősi Györgytől, az AIPS európai alelnökétől, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnökétől.



"Nagy elismerés ez, és külön örülök, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságnak otthont adó Budapesten vehettem át" - mondta Coe.



Szöllősi György átadja 2019 legjobb sajtóközpontjának járó elismerést Sebastian Coe-nak. (Kép: MTI/Illyés Tibor)



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár rövid beszédében hangsúlyozta, hogy a sportújságírók rendkívül fontos szereplői a nemzetközi sportéletnek, mert minőségi tudósításaik segítségével előtérbe kerülnek a példaképek, és meg lehet mutatni a sport közösségteremtő erejét.



A hétfő esti gálán ezután osztották ki az AIPS médiadíjait. Tizenegy kategóriában hirdettek győzteseket és dobogósokat, akiket szintén meghívtak Budapestre. A végső sorrendről tíztagú szakmai zsűri döntött, amelynek tagjai a világ vezető sportújságírói, fotósai Japántól és Ausztráliától Németországon át az Egyesült Államokig.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor