A zsoké Ben Curtis verseny közben rémisztő baleset érte, ugyanis leesett a lováról, pechjére pedig egy másik ló megtaposta a földön, ám csodával határos módon súlyos sérülések nélkül megúszta az esetet.



A keddi horrorbalesetet látva a rajongók elárasztották a közösségi médiát, és a többség "emberfelettinek" nevezte, hogy egy ilyen bukás után nem lett komolyabb baja a zsokénak.



"Úgy érzem magam, mint akit elütött egy busz" - mondta Curtis. "Kisebb „karcolásokkal” megúsztam, és ma már haza is jöhettem a korházból."



"Elég csúnya esés volt, ezért kisebb csodának tartom, hogy Rob és a lovak is épségben vannak."

Thank you for all the concern. I am pleased to say I’m home just banged and bruised. I will be getting some scans but I’ll take that and so relieved Rob & the horses all walked away — Ben Curtis (@_benacurtis) December 8, 2020



Robert Hornby szintén a lova alá került, a verseny után a Twitteren úgy fogalmazott, hogy "igazi áldás", hogy nem lett komolyabb baja.

Thank you for all the kind messages today. Very blessed to have walked away from the fall at Wolverhampton, pleased @_benacurtis and all horses were ok. — Robert Hornby (@rob_hornby18) December 8, 2020



Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a profi lóverseny továbbra is az egyik legveszélyesebb sportág a földön. Egy 2013-as tanulmány becslése szerint ezer futam alatt történik két haláleset. Azonban meglepő az egészben az, hogy a lovas balesetek zöme a díjugrató versenyeken történik, nem pedig lóversenyen.

