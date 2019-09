Majoros Bence újabb bravúros győzelmet aratott, ezzel együtt a magyar férfi válogatott a várakozásoknak megfelelően kikapott a második helyen kiemelt svédektől és kiesett az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán, Nantes-ban.

Aranyosi Péter szövetségi kapitány gárdája már kedden megkezdte a szereplését, akkor 3-1-re maradt alul a románokkal szemben úgy, hogy Majoros (89. a világranglistán) fordulatos csata után legyőzte a rivális éljátékosát, a tavaly Eb-második Ovidiu Ionescut (52.).

A 22 éves magyar aztán szerdán még ennél is nagyobb skalpot gyűjtött be, ugyanis gyakorlatilag simán, négy szettben megverte a nemzetközi szövetség rangsorában kilencedik Mattias Falckot, aki az áprilisi, budapesti világbajnokságon ezüstérmes volt. Majoros bravúrja azonban ezúttal is kevésnek bizonyult, mert Lakatos Tamás is nyert ugyan szettet és Szudi Ádám is döntő játszmára kényszerítette Falckot, de végül érvényesült a papírforma, skandináv siker született.



Lakatos Tamás, noha jól játszott, nem sikerült nyernie.

Mindkét nemnél 24 együttes vesz részt a franciaországi kontinensviadalon, a nyolc-nyolc csoportból csak a csoportelsők jutnak tovább, a többieknek - ahogy a két vereséggel búcsúzó magyar férfiaknak is - az első szakasz után befejeződik a torna.

Csütörtökig zajlik a csoportkör, pénteken rendezik a negyeddöntőket, szombaton az elődöntőket, a finálékra pedig vasárnap kerül sor.

Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):



férfiak:



B csoport:



Svédország-Magyarország 3-1



Jon Persson-Szudi Ádám 3-1 (5, 11, -7, 9)

Mattias Falck-Majoros Bence 1-3 (-9, 9, -8, -5)

Truls Moregard-Lakatos Tamás 3-1 (7, 5, -5, 8)

Falck-Szudi 3-2 (2, -6, 8, -5, 6)

kedden játszották:



Románia-Magyarország 3-1



csütörtökön:



Svédország-Románia 13.00

korábban:



nők:



C csoport:



Magyarország-Belgium 3-0



Póta Georgina-Margo Degraef 3-0 (7, 5, 5)

Madarász Dóra-Lisa Lung 3-1 (-9, 10, 7, 7)

Pergel Szandra-Nathalie Marchetti 3-1 (9, -6, 8, 9)



kedden játszották:



Belgium-Fehéroroszország 3-1



csütörtökön:



Magyarország-Fehéroroszország 10.00

Fotó: MOATSZ.hu