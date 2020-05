A kormány döntése értelmében hétfőtől újraindulhatnak a versenysportok Nagy-Britanniában, köztük az első osztályú angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League, amelynek sok mérkőzését most első ízben ingyen közvetítik a brit televíziós állomások.

Az első jelentős élő esemény várhatóan a jövő szombati, newmarketi lóverseny lesz, de lósportban és sznúkerben - előre gondolkodva - már hétfőre is tervbe vettek kisebb rendezvényeket.



Az engedély birtokában az egyes sportágak maguk határozzák meg, mikor indítják újra a versenyrendszereiket.

Oliver Dowden kulturális, sport- és médiaügyi miniszter, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta szombat este a Downing Streeten, elmondta: a labdarúgás, a tenisz, a lóverseny, a Forma 1, a krikett, a golf, a rögbi, a snooker és sok más sportág hamarosan visszatér a brit képernyőkre.



Dowden szerint a sportrendezvényeket egyelőre zárt létesítményekben, közönség nélkül lehet csak megtartani, de éppen ezért jelentősen bővül a televíziós közvetítések köre.



A járvány megfékezését célzó korlátozások miatt márciusban félbeszakadt Premier League-sorozat hátralévő 92 mérkőzéséből négyet a közszolgálati BBC televízió, további 25-öt a Sky Sports fizetős kereskedelmi sporttelevízió térítésmentesen közvetít.



A BBC legutóbb az 1987-1988-as bajnokság idején közvetített első osztályú angol labdarúgó mérkőzéseket, a jelenlegi formájában 1992 óta létező Premier League eddigi történetében pedig soha nem volt élő meccsközvetítés a brit közszolgálati tévében.



A Premier League-sorozat június 17-én, szerdán indul újra a Manchester City-Arsenal, illetve az Aston Villa-Sheffield United mérkőzésekkel, a többi meccset annak a hétnek a végén játsszák.



A Nagy-Britanniában rendkívül népszerű snooker már hétfőn újraindul a Championship League bajnoksággal, amelyet szintén zárt ajtók mögött tartanak.

A futballhoz hasonlóan itt is hatósági előírás, hogy csak azok a versenyzők vehetnek részt a 200 ezer font (80 millió forint) összdíjazású tornán, akik negatív koronavírus-leletet tudnak felmutatni.



Oliver Dowden a szombat esti sajtótájékoztatón elmondta: a korlátozások enyhítésének jegyében hétfőtől egyszerre hat, nem egy háztartásban élő ember végezhet együtt szabadtéri testedzést, de az a szabály továbbra is érvényben van, hogy a nem együtt lakóknak legalább két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



Hétfőtől legfeljebb hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok nemcsak közterülten, hanem például magánházak kertjeiben is találkozhatnak.



A március 23-án érvénybe léptetett korlátozások alapján eddig kettőnél több, nem egy háztartásban lakó ember nem tartózkodhatott együtt közterületen, emellett a nem együtt élő családtagok és ismerősök nem látogathatták egymást.



A brit hatóságok szombaton külön közleményben hívták fel a lakosság figyelmét arra, hogy ezek a korlátozások még a hétvégén is érvényben vannak, az enyhítés csak hétfőtől lép érvénybe.



A Downing Streeten tartott szombat esti sajtóértekezleten Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes elmondta, hogy csütörtökön - a legutóbbi olyan napon, amelyről teljes körű adatok vannak - 562-en kerültek kórházba a koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt. A kórházi kezelésre szoruló betegek számának napi növekedési üteme április 2-án tetőzött: aznap 3121 embert szállítottak kórházba koronavírus-tünetekkel. Van Tam professzor elmondta azt is, hogy az Egyesült Királyságban a szombat délelőtt zárult 24 órában 2445-tel nőtt az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma.



Szombatig 4,17 millió szűrést végeztek országszerte, és e vizsgálatok közül 272 826-nak lett pozitív az eredménye. Az előző este zárult 24 órában 215 beteg haláláról érkezett bejelentés, így országosan eddig 38 376 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott.

Van Tam professzor elmondta, hogy a halálesetek és az új fertőzések napi számának mozgó heti átlagát mutató görbe most már folyamatosan és tartósan lefelé halad.

A labdarúgás legmagasabb osztályában szerdán döntöttek a klubok arról, hogy már csoportos edzések is tarthatók, egy nappal később pedig abban állapodtak meg, hogy június 17-én folytatódhat a koronavírus-járvány miatt március 13-a óta szünetelő bajnoki sorozat.



"A Premier League üdvözli a kormány mai bejelentését" - reagált közleményben a PL, amely ugyanakkor jelezte, hogy bár van már kijelölt időpontjuk az újrakezdésre, de még sok a teendő annak érdekében, hogy minden érintett biztonságát szavatolni tudják.

Borítókép: Visionhaus