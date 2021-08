FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA

16.00: a csoportkör sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

16.00: Gyémánt-liga, Párizs (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

14.10: Grand Prix Lorient, női verseny (Tv: Eurosport1)

16.00: Benelux Tour (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

Felkészülési mérkőzés, férfiak

18.30: Budai Farkasok–KTE-Piroska Szörp

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

PARASPORT

10.00: paralimpia, Tokió (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Belgrád

17.00: Olaszország–Belgium

20.00: Oroszország–Fehéroroszország

TENISZ

16.50: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

17.30: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

A televíziócsatornák a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

