A Kardos Bence, Szabó Illés páros a hetedik, a Bereczki Richárd, Málits István kettős pedig a 15. helyen végzett váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokság második napján.

A dobogóra a németek, a dél-koreaiak és az oroszok állhattak fel.

A vívás egyik magyar duónak sem sikerült jól, Kardosék 14 győzelmet arattak és 22 vereséget szenvedtek, Málitsék pedig - akik egy hónapja bronzérmesek voltak az angliai Európa-bajnokságon - 13 asszót nyertek és ugyanennyit veszítettek el a Ludovika Arénában. Előbbi - hivatalosan a második számú - magyar duó később, a bónuszvívásban egy pontot még hozzá tudott tenni az eredményéhez, de érdemben ez nem változtatott sokat a helyzetén.

A két vívószakasz között rendezték az úszást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában. Kardos és Szabó a negyedik, Bereczki és Málits a 15. időt érte el, ugyanakkor a második számban a várakozásnak megfelelően nem voltak nagy különbségek.

A lovaglás - a Kincsem Parkban kialakított öttusaarénában - mindkét magyar váltónak jól alakult, Kardos és Szabó hibátlanul ment végig a nyolc akadályból álló pályán, és csak öt másodperces időtúllépésért kapott ötpontos levonást a lehetséges 300-ból. Bereczki és Málits viszont éppen az 1:15 perces szintidő alatt teljesítette feladatát, utóbbi váltótag egy akadályverése miatt 293 pont járt a produkcióért.



Szabó Illésék a lovaglása nem sikerült úgy, ahogy szerették volna.

A 2-es számú magyar csapat nyolcadik, az 1-es 13. volt a kombinált szám előtt. Ebben minden váltótagnak 2x800 métert kellett futnia és kétszer beállnia a lőállásba az öt zöld lámpáért. A Szabó, Kardos kettős nagyjából végig tartotta a 7-9. pozíciót, az induláshoz képest végül egy helyet előrelépett. Komolyabb javításra akkor lett volna esélye, ha a lövészetekben minimális a hiba, ugyanakkor mindkét váltótagnál az egyik sorozat az ideálisnál hosszabb időt vett igénybe. A másik magyar váltónak sem volt jó a lövészete, így végül két pozícióval hátrébb csúszott.

Martinek János szövetségi kapitány úgy összegzett, hogy a hazai párosokban fiatalok szerepeltek, Málits közülük a legrutinosabb, de ő az elmúlt években kevés versenyzési lehetőséget kapott.

"Egy-két felvillanása így is volt korábban, de ma ez nem sikerült neki. A többieknek még sok rutint kell szerezniük, hogy jók legyenek" - tette hozzá.

"Bedobtak minket a mély vízbe - mondta a húszéves Kardos. - Meg kell szoknunk ezt a mezőnyt és a hangulatot is. Összességében azért jó napot zártunk, korrekt eredmény született."

"A vívásunk jobb lehetett volna, de így is felemelő és tanulságos verseny volt a mai" - értékelt a pár nap múlva 22 éves Szabó.

Csalódottan nyilatkozott ugyanakkor a 23 esztendős Bereczki, aki azzal kezdte, hogy többet vártak maguktól.

"Az Eb-bronzot félretettük, ma csak ezzel a versennyel foglalkoztunk. A vívásban elért eredménynél mindketten többet tudunk. A gyenge teljesítmény rányomta a bélyegét az egész napra. Ugyanakkor küzdöttünk, és erre büszke vagyok" - tette hozzá.

"A vívás nagy csalódás számunkra, rengeteg pontot otthagytunk a páston" - kapcsolódott váltótársához Málits. - Ezzel a kezdéssel elszálltak az éremesélyeink."

Magyarország a rendező jogán indíthatott két párost férfi váltóban, melyben 19 csapat indult.

Eredmények:

férfi váltó, világbajnok:

1.Németország (Patrick Dogue, Alexander Nobis) 1506 pont

2. Koreai Köztársaság (Dzsung Dzsin Hva, Dzsun Vung TE) 1482

3. Oroszország (Alekszandr Leszun, Danyil Kalimullin) 1475

7. Magyarország 2 (Kardos Bence, Szabó Illés) 1439 (vívás: 14 győzelem/22 vereség/1 bónuszpont/185 pont, úszás: 1:49.05 perc/332 pont, lovaglás: 295 pont, lövészet-futás: 11:13.00 perc/627 pont)

15. Magyarország 1 (Bereczki Richárd, Málits István) 1404 (13/23/0/178, 1:54.06/322, 293, 11:29.00/611)

Szerdán a nők hagyományos versenyének selejtezőjét rendezik.

Fotó: MTI/Kovács Tamás