A New Orleans Saints hazai pályán nagy meglepetésre simán kikapott az Atlanta Falconstól a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) tizedik játékhetén.

A két csapat eddigi teljesítménye alapján a Saints egyértelmű favoritja volt az összecsapásnak, ugyanis nyolc eddigi meccséből hetet megnyert, míg riválisa nyolcból hétszer kikapott. Az előzetes esélyekkel szemben ugyanakkor az Atlanta már az első percektől összeszedettebben és jobban játszott, védelme kiválóan működött, a hazaiak csupán három mezőnygólra voltak képesek, így simán, 26-9-re kikaptak.



Szintén váratlan eredményt hozott a Kansas City Chiefs vendégjátéka a Tennessee Titans otthonában. A Chiefsbe most tért vissza a sztárirányító, Patrick Mahomes, aki nagyszerűen teljesített, 446 yardot passzolt, és volt három touchdown átadása. Vezetésével 32 pontot szerzett Kansas City, ám a sikerhez ez sem volt elég.



A forduló előtt 4/5-ös győzelmi mutatóval álló Titans a 0-10-es első negyed után magára talált és végig tapadt ellenfelére, a hajrában pedig kihasználta a Chiefs hibáit. A házigazdák elsősorban Derrick Henry futóra építették támadásaikat, illetve a legfontosabb pillanatokban Ryan Tannehill irányító is nagyszerűen passzolt és, ha kellett, futott is. Henry 188 yardot futott és két touchdownt szerzett, míg az irányító két TD-átadással zárt. A másodikat 28 másodperccel a vége előtt osztotta ki, csapata pedig 35-32-re nyerte meg a találkozót, melynek utolsó másodpercében blokkolták a Chiefs 52 yardos mezőnygól-kísérletét.



Eredmények:

New Orleans Saints-Atlanta Falcons 9-26

Tennessee Titans-Kansas City Chiefs 35-32

Chicago Bears-Detroit Lions 20-13

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 13-49

Cleveland Browns-Buffalo Bills 19-16

New York Jets-New York Giants 34-27

Tampa Bay Buccaneers-Arizona Cardinals 30-27

Indianapolis Colts-Miami Dolphins 12-16

Green Bay Packers-Carolina Panthers 24-16

Pittsburgh Steelers-Los Angeles Rams 17-12

Dallas Cowboys-Minnesota Vikings 24-28

csütörtökön játszották:

Oakland Raiders-Los Angeles Chargers 26-24

hétfőn játsszák:

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks

Borítókép: Chris Graythen/Getty Images