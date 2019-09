Három magyar versenyző, Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta és Gulyás Michelle is bejutott a pénteki döntőbe, a még juniorkorú Guzi Blankának nem sikerült kvalifikálnia magát a legjobb 36 versenyző közé.

Remek napot zárt női válogatottunk szerdán, hiszen az egyéni verseny selejtezőjéből három versenyzőnk is bejutott a pénteki döntőbe. Elsőként Gulyás Michelle váltott jegyet a fináléba: a KSI fiatalja úszásban az A csoport második legjobb idejét (2:08.28) könyvelhette el, majd 16 győzelmet szerzett a páston, s a délutáni laser run során csoportja 12. helyét megkaparintva biztosította helyét a legjobbak között. Guzi Blanka a 20. helyet szerezte meg ugyanebben a csoportban, így neki még volt izgulni valója a B csoport küzdelmei miatt, hiszen felvonásonként az első 15-15 versenyző, valamint a további legtöbb pontot szerző hat öttusázó kvalifikálhatott a pénteki viadalra.

A július végén a válogatott párizsi edzőtáborában egy lovasbaleset során kéztörést szenvedő, s a világbajnoki felkészülés nagy részét gipszben töltő Alekszejev Tamara, valamint a 2016-os világbajnoki aranyérmes Kovács Sarolta is továbbjutott a versenyből. Előbbi a 14., utóbbi a 9. hellyel lépett tovább – mindkét versenyzőnek voltak látványos villanásai a nap során, Kovács Sarolta például 2:06.45-tel a mezőny legjobb idejét érte el úszásban, míg Alekszejev Tamara – kézsérülése ellenére – 20 győzelmével a magyarok legjobb vívóteljesítményét tette le az asztalra.

A részben homokos futópályával azonban mindketten megszenvedtek.

„Régen úsztam ilyen jól, mint most, és szerencsére a vívás is jól ment, igaz, ott a közepén jött egy kis hullámvölgy, de ez is belefért – nyilatkozta Kovács Sarolta. – A kombinált számban nagyon jól lőttem, aminek azért örülök különösen, mert végre be tudtam bizonyítani saját magamnak is, hogy jó lövő vagyok. Ez volt a kulcsa annak, hogy nem kellett kifutnom magam, ami azért is jó, mert ez a homokos pálya nagyon nehéz – sokat kivesz mindannyiunkból. A futásban most nem volt szükség a maximumra, így maradt egy kis tartalék a döntőre. Már most is sok néző volt, s bízom benne, a hétvégén még többen lesznek, mert nagyon sokat jelent.”

Alekszejev Tamara korábban elég sokat stresszelt a hazai közönség előtt, mára azonban ez csillapodott, úgyhogy most már kifejezetten szeret itthon versenyezni.





Alekszejev Tamara komoly sérülés után tért vissza.

„Az úszásnak és a vívásnak kifejezetten örülök, utóbbinak különösen azért, mert azt sem gondoltam, hogy a kéztörésem után ennyivel pengét tudok fogni a kezembe, nemhogy azt, hogy asszókat tudok nyerni – mondta Alekszejev. – Nagy fájdalmakat éltem át, kaptam fájdalomcsillapítót, de nem hatott, úgy voltam vele, legalább jobban koncentrálok. Nagyon örülök a döntőbe jutásnak, s remélem, a fináléban is ki tudom hozni magamból a maximumot.”



Gulyás Michelle nagyon elégedett volt az úszóteljesítményével.

Gulyás Michelle a legfiatalabb döntősünk, úgyhogy neki nyilván fülig ért a szája a laser run után: „Nagyon örülök, hogy az úszással kezdődött a nap, mert az a legerősebb számom, és jól megalapozza az egész versenyt. A vívás döcögősen indult, de jó lett a vége, a kombinált számban pedig a középmezőnyből, a tizenötödik helyről indultam, úgyhogy fel kellett vennem a gyors sapkámat, a ferrarisat, mert nagyon szoros volt a mezőny, és jól kellett futnom. Nagyon örülök, hogy sikerült, el sem hiszem, hogy bejutottam a döntőbe. Kint volt az összes ismerősöm és edzéstársam, jól esett, hogy szurkoltak, nagyon sokat segített. Holnap körvívás van, arra szeretnék koncentrálni, mert azzal jól megalapozhatom a döntős napomat.”

Guzi Blanka többet szeretett volna kihozni a napból mind úszásban, mind vívásban, de még a kombinált szám előtt is reménykedett: „Azt hittem, egy jó lövészettel előrébb lehet kerülni, csakhogy ma mindenki jól lőtt. A verseny előtt azt mondták, próbáljam meg élvezni, hogy ilyen fiatalon hazai közönség előtt hazai világbajnokságon szerepelhetek, de megmondom őszintén, egy kicsit feszült voltam. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztem.”

Kállai Ákos szövetségi kapitány úgy értékelt, hogy a minimum célkitűzést teljesítették: a csapat bent van a döntőben. A fiatal kora miatt még rutintalan Guzi Blanka maradt le egyedül a fináléról, és ő sem sokkal. S hogy mit várhatunk a döntőben? „Nagy kérdés, hogy ki mennyire futotta ki magát, mert ez a homok nagyon kegyetlen. Meg aztán az is nagy kérdés, ki mennyire tudja összeszedni magát fejben. A csapat bejutott a döntőbe, ezzel a minimum célt teljesítettük, és Guzi Blanka sem sokkal maradt le a döntőről, ezért is emelném ki Michelle teljesítményét, aki magabiztosan jutott döntőbe úgy, hogy a vívásában van még tartalék.”

UIPM ÖTTUSA ÉS LASER RUN-VB, BUDAPEST



Női selejtező. A csoport: 1. Kate French (brit) 1041, 2. Nowacka (lengyel) 1030, 3. Asadauskaite (litván) 1029, ...12. Gulyás Michelle 1023, ...20. Guzi Blanka 985



B csoport: 1. Anika Schleu (német) 1015, 2. Clouvel (francia) 1014, 3. Summers (brit) 1013, ...9. Kovács Sarolta 1010, ...14. Alekszejev Tamara 1005

