A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) várhatóan három héten belül dönt a jövő évre halasztott tokiói ötkarikás játékok pontos dátumáról.

Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz portál értesülése szerint a NOB illetékesei pénteken konferenciabeszélgetést folytattak előbb a nemzeti olimpiai bizottságok, majd a nemzetközi sportági szövetségek vezetőivel, és elhangzott, hogy április közepéig kijelölik az új időpontot.



A NOB kedden jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a jövő évre halasztja az olimpiát, amelyet legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. Csütörtökön pedig megkezdte munkáját a "Tokió 2020 újrakezdés" nevű munkacsoport, amelynek első feladata, hogy kijelölje a játékok új időpontját.



Thomas Bach NOB-elnök úgy fogalmazott, több ezer kérdés vetődik fel a halasztó döntés miatt, ezek egyikére sem lehet választ adni, amíg meg nem határozzák az új dátumokat.



A 33 nemzetközi sportági szövetség többsége azt javasolta, hogy jövőre is július végén, illetve augusztus elején rendezzék az eseményt, néhányan viszont április végét és május elejét ajánlották.



Tavaszi rendezés esetén számos egyéb sportesemény átütemezésére lenne szükség, viszont elkerülhető lenne a hőség, ami nyáron megnehezítené a sportolók dolgát.



John Coates, a NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője is a júliusi, augusztusi rendezést támogatja.



Mori Josiro, a szervezőbizottság vezetője szombaton közölte, az eseményt június és szeptember között, tehát egy nyári időpontban kellene megtartani.



Az olimpiát eredetileg idén július 24. és augusztus 9. között rendezték volna.

Borítókép: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images