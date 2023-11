Az eseményen szóba került többek között a kormányzat szerepe, a bizottságok reményei az utazó csapatokat illetően, de még az is, hogy mennyire ünnepelte meg a vízilabdacsapat a döntőbe jutást, ami egyben a kvótát is jelentette.

„Jelenleg az olimpiát illetően Magyarországnak 58 kvótája van, paralimpia esetében 17, van még tehát feladat előttünk” – kezdte Dr. Schmidt Ádám. A sportért felelős államtitkár szerint a hátralévő időszakban növelni kell ezeket a számokat. „A sportirányítás részéről az elsődleges teendő és küldetés az, hogy minden feltételt biztosítsanak ahhoz, hogy a kiutazás, kinn tartózkodás, felszerelések és minden egyéb körülmény rendben legyen, ami segítheti kiválóságainkat a lehető legjobb eredmény elérése érdekében” – tette hozzá.





Az államtitkár vázolta az olimpiai és paralimpiai támogatási rendszert, amely három körre épül. Egyrészt a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Paralimpiai Bizottsággal folyamatosan egyeztettek, előbbi a rendes működési költségen felül további 1,2 milliárd forint támogatást kap, utóbbi 300 millió forintot. Másrészt a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program is folytatódik, valamint plusz motivációként az egyes sportszövetségek kvótánként további 5-5 millió forinthoz jutnak. A harmadik elem pedig az olimpiai központok felújítása, klimatizálják a tatai edzőközpontot, illetve 600 millió forint értékben eszközbeszerzést hajtanak végre.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arról számolt be, hogy személyes élményei nyomán az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott az olimpia megítélése az egyes országokban, stratégiai ágazattá vált. A kijutás is sokkal nehezebb lett, a létszámot illetően szeretnék túlszárnyalni a 2021-es tokiói 173-at, ezen főleg a csapatsportok tudnának nagyot dobni. A hagyományos számok mellett az újonnan bekerülő, feltörekvő városi sportokra is fokozottabb figyelmet fordítanának, a sportolóknak pedig minden segítséget igyekeznek megadni.

Minden idők leglátványosabb, országszámok tekintetében legnagyobb paralimpiáját várja Szabó László. A Magyar Paralimpiai Bizottság első embere szerint a résztvevő országok száma 180 körül alakul, ez előrelépés a tokiói 164-hez képest. A 300 milliós támogatás kapcsán elmondta, az összeg teljes mértékben fedezi a magyar csapat részvételét. A 22 sportág közül 17 a magyar paralimpiai csapat versenyben áll/kijutott, bíznak a tollaslabda, a tekvondó és a lovassport esetében további magyar résztvevőkről. Ami a szereplést illeti, a tokiói éremtáblázaton előttünk végző 17 ország közül 16 esetében nem tud Magyarország versenytárs lenni, de szeretnének feljebb lépni. Cél, hogy a szeptemberi visszatéréskor elmondhassák, mindent megtettek, hogy a legjobb eredményt érhessék el.





Konkoly Zsófia paralimpiai bajnok úszó Pécsről érkezett a sajtótájékoztatóra, aminek azért is örült, mert így csak hétkor kellett kelnie, a reggeli edzés esetében már hatkor csörög az ébresztő. Az úszónő a legutóbbi világbajnokságon egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett, ezzel biztosította részvételét a párizsi játékokon. Ráadásul arra az eseményre egy betegség után utazott ki, már annak örült, hogy egyáltalán el tudott indulni, a kvótaszerzésre nem is gondolt. A következő lesz a harmadik paralimpiája, a rutin is segíti a felkészülés során.





A sort Vogel Soma, a világbajnok férfi vízilabda-válogatott kapusa zárta, aki ugyan már Tokióban is tagja volt a keretnek, akkor Nagy Viktor mögött kevés lehetőség jutott neki, inkább kívülállónak érezte magát, azóta viszont a csapat kulcsjátékosa lett. Elsőszámú kapusként még szokja a szerepet, de egy Eb-ezüst és egy vb-arany önbizalmat ad egy magabiztosságot.

