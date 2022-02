A magyarock.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Alighogy feldolgoztuk a tokiói nyári olimpia magyar sikereit, máris egy újabb világeseményen szurkolhatunk a Magyar Olimpiai Csapatnak, hiszen pénteken elstartol a XXIV. téli olimpia.

Az első téli ötkarikás játékokat 1924 februárjában rendezték meg a Franciaországban található Chamonix városában. A nyári és a téli játékok időpontja 1924 és 1992 között négyévente ugyanarra az esztendőre esett, azonban azóta a szervezők módosítottak a rendezés menetén, és a nyári játékokat az olimpiád első évében, míg a télit a harmadikban rendezik meg. Ez a bevett program rendhagyó módon idén megváltozik, hiszen a tokiói nyári olimpia halasztása miatt a játékok egymást követő évben kerülnek lebonyolításra.



Fotó: MTI, Ng Han-kuan

Peking lesz az első olyan rendezőváros, amely a nyári játékok után (2008) elnyerte a téli rendezési jogát is. Az eseményen 7 sportág, 15 szakágában körülbelül 2900 sportoló fog versenyezni. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a nemek közti egyenlőségre, ennek köszönhetően a női versenyzők aránya 45% lesz az összes versenyzőre vetítve. Számos olyan új versenyszám kapott helyet a programban, amely növeli a női olimpikonok számát, ilyen a bob női egyes, a Big air, valamint vegyes csapatok versenye rövidpályás gyorskorcsolyában, síugrásban, snowboardban és freestyle síelésben.



Fotó: MTI, Guillaume Horcajuelo

Minden ötkarikás játékot egyedi kabalafigurák kísérnek, amelyek az olimpiai értékek mellett a rendező ország kultúráját és hagyományait is jelképezik. Ezek a hivatalos szereplők megjelennek a helyszíneken, az olimpiai faluban, és legtöbbször a dobogós helyezést elérő olimpikonok is hazavihetik magukkal ajándékba. Ezúttal a Bing Dwen Dwen nevű óriáspanda a hivatalos kabalája az aktuális téli játékoknak. A „Bing” szó jeget jelent, az erőt és tisztaságot szimbolizálja míg a „Dwen Dwen” jelentése robosztus, lendületes és a gyerekeket képviseli.



Fotó: MTI, Vu Hong

A COVID-19-es járvány a tavalyi nyári olimpia után a pekingi játékokra is rányomja a bélyegét, hiszen a sportolóknak és az őket kísérő csapatnak is szigorú szabályoknak kell megfelelniük a versenyek alatt. A teljesen beoltott versenyzők egy buborékrendszerbe kerülnek amint leszállnak a repülőről, ez alapján csak az olimpiai faluban, az edzés- és versenyhelyszínek között mozoghatnak az erre kijelölt közlekedési eszközökkel. Az oltással nem rendelkező társaikra is ugyanez a forgatókönyv vár, annyi különbséggel, hogy nekik először egy 21-napos karantént kell teljesíteniük, mielőtt belekerülhetnek ebbe a zárt rendszerbe.



Fotó: MTI, Jae C. Hong

A február 4. és 20. között rendezett játékok alatt 14 magyar sportolónak szurkolhatunk, akik az alábbi sportágakban képviselik hazánkat: alpesi sízés, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás és snowboard.

(források: Olympics.com)

Borítókép: magyarock.hu