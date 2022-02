Kitűzzük a 200+200 célt, azaz hogy Párizsban legyen 200 fős a magyar csapat, és szerezzük meg a 200. olimpiai aranyérmünket 2030-ig - jelentette be Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) január végén megválasztott elnöke.

A MOB honlapján megjelent nyilatkozatában az 57 éves sportvezető felidézte, hogy 1988-ban kajakos olimpiai bajnokként került a MOB tagjai közé, majd három olimpiát felölelő sportpályafutása után sem szakadt el a mozgalomtól.



"2009-ben a MOB egyik alelnökévé választottak, én voltam felelős az első ifjúsági olimpiáért. Borkai Zsolt vezetése alatt elnökségi tagként vettem részt a munkában. 2017-től nem vállaltam tovább ezt a feladatot a jogosítványait vesztett szervezet életében, de MOB-tagként nem távolodtam el teljesen."

"Az elmúlt hónapokban kialakult, és decemberben bizalmatlanságig fokozódó helyzetben úgy éreztem, hogy segíthetek. Az érezhető bizalomvesztés miatt már a novemberi közgyűlést követően is foglalkoztatott a gondolat, hogy mit tennék én egy ilyen helyzetben, de számomra is váratlanul elég gyorsan kellett döntést hoznom arról, hogy ezt elnökként megpróbálom végrehajtani" - fejtette ki Gyulay Zsolt, hozzátéve, jelenleg Párizsig gondolkodik, erre a bő két és fél esztendőre tervez.



A MOB első embere közölte, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vagy a Hungaroring Zrt. vezetőjének lenni - utóbbinak most is az élén áll - szép és nagy feladat, de kevésbé érintette meg érzelmileg, mint ez a kihívás. Hangsúlyozta, ebben a közegben él közel negyven éve, mindenkit ismer, és különösen erős a kötődése és az elkötelezettsége.



"A tradícióink és a 127 éves MOB tekintélyének megőrzéseként álmodunk egy önálló székházról, ami egy modern, 21. századi, interaktív olimpiai múzeummal is kiegészülve alkalmas lenne arra, hogy az értékeink bemutatásáért és a fiatalok megnyeréséért korszerű módon tegyünk" - jelentette ki Gyulay Zsolt, majd rátért a tervekre: kitűzik a 200+200 célt, azaz hogy Párizsban legyen 200 fős a magyar csapat, és a magyar sportolók szerezzék meg a 200. olimpiai aranyérmet 2030-ig.



A legutóbbi, tokiói játékokon 173 fős volt a magyar küldöttség, és Magyarország 184 olimpiai bajnoki címet szerzett eddig.



"A pekingi téli olimpia idején sajátos aspektus, hogy a 2008-as pekingi nyári játékok során a mélyponton voltunk. A három aranyérem jól tükrözte az egész magyar sport állapotát. Utána új korszak kezdődött."



"Kezdődjön most is új korszak, ideje, hogy megtaláljuk a MOB új helyét a magyar sportban" - fűzte hozzá Gyulay Zsolt.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter