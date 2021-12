Ben Gollings lett a Fidzsi-szigetek kétszeres olimpiai bajnok hetesrögbi-válogatottjának a szövetségi kapitánya.

Az ország szövetségének pénteki közlése szerint a 41 éves szakember megbízatása három évre szól. Gollings 2011-ben hagyott fel az aktív játékkal, 2652 pontja jelenleg is rekord a szakág elsőszámú sorozatában, a World Seriesben. Edzőként már Srí Lanka, Kanada és Szingapúr válogatottját is irányította. A sportág a hetes szakággal került vissza az olimpia programjába, a férfiaknál 2016-ban Rióban, valamint idén Tokióban is a Fidzsi-szigetek bizonyult a legjobbnak. Előbbin az angol Ben Ryan, utóbbin a walesi Gareth Baber irányította az együttest.

Gollingsra 2022-ben komoly szakmai kihívások várnak: a már zajló, 23. World Series mellett - két kör után a hatodik helyen áll a csapata -Birminghamben Nemzetközösségi Játékokra, míg a Dél-afrikai Köztársaságban világbajnokságra kerül sor.

Borítókép és fotók: Fiji Rugby Union /Twitter