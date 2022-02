Az Országgyűlés 2017. december 12-i ülésén egyhangúlag megszavazta a Kulturális Bizottság ötpárti kezdeményezését. Hivatalosan is országos napja lett a magyar sportnak, a magyar parasportnak, a magyar diáksportnak, és a módosító javaslat megszavazása után, a magyar siketsportnak.



A Magyar Parasport Napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, a dátum választása szimbolikus, hiszen ezen a napon, 1970-ben alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között.



A mai magyar parasport kialakulásában döntő jelentőségű volt, hogy az első, intézményesített sportszervezetet olyan legendák alapították meg, mint Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka, Fejes András, aki az első magyar paralimpiai érmet nyerte, és a Mozgásjavító tanárai, diákjai. A klub a névválasztásával a legendás vízilabdázó és úszó előtt tisztelgett, aki lábamputáltként az épek között lett olimpiai bajnok 1932-ben és 1936-ban.

Dr. Fejes András (bronz, 1972, Heidelberg), Tauber Zoltán (arany, 1976, Toronto) és Oláh József (bronz, 1976, Toronto) szerezték hazánk első paralimpiai érmeit. Példájuk olyan legendás paralimpiai bajnok magyar sportolóknak mutatott utat, mint Jeszenszky Attila, Dukai Géza, Szekeres Pál, Becsey János, Vereczkei Zsolt, Pásztory Dóra vagy Sors Tamás.

2022. február 22.-ét, az ötödik Magyar Parasport Napját is méltóan, érdekesre és emlékezetesre szervezzük. Korábbi hagyományainkhoz megfelelően, koszorúzással emlékezünk meg az elhunyt bajnokainkról az

Olimpia Parkban, illetve nemzetközi konferenciát szervezünk a Parasport Fejlesztésének Lehetőségei címmel.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) szakmai támogatásával hirdeti meg Lélekmozgató programját, mellyel együttműködésre, megemlékezésre hívja az ország összes óvodáját, iskoláját és önkormányzatát. Újdonságként idén a felsőoktatási intézmények hallgatóit is megszólítjuk és aktivitásra biztatjuk.

A Lélekmozgató Program:

Felhívást intéztünk minden magyar közoktatási és felsőoktatási intézményhez, hogy csatlakozzanak a „Lélekmozgató” szlogennel összefoglalt programsorozatunkhoz. A programsorozat lényege, hogy a pedagógusok ezen a napon, a testnevelés órák keretében, a különböző életkorú diákokkal kipróbálják a fogyatékos sportok csapatsportágait. Hiszünk abban, hogy a sport szeretete, a parasportok kipróbálása segíti, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az épek és a fogyatékossággal élők.

Az iskolai foglalkozásokat segítő szakmai kiadványunk elérhető és letölthető az MPB és a FODISZ weboldaláról. A kiadványt a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ), a Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége (MSZSZ) és Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) közösen állította össze. A kiadványban bemutatjuk a fogyatékossággal élők egyes sportágait, útmutatást adunk egy izgalmas testnevelés órához, vagy a szabadidő eltöltéséhez.

Letölthetők filmjeinket, előadásainkat szintén a pedagógusok és az oktatási intézmények figyelmébe ajánljuk, ezek remek alapjai lehetnek egy tanítási óra segédletének. Fogyatékossággal élő sportolók, paralimpiai bajnokok interjúi, kisfilmjei, riportjai mellett letölthető előadásunk, mely a Magyar Parasport Napjával, a hazai parasport mozgalommal kapcsolatos.



A prezentációban megszólal Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Ekler Luca, paralimpiai bajnok atléta és Dr. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes atléta. Az előadáshoz segédlet és komplett PowerPoint prezentáció is elérhető.

Az óvodás és kisiskolás korosztály számára idén is Bartos Erika érzékenyítő meséi és rajzai segítik a Lélekmozgató program megvalósítását. Újdonság, hogy idén két mese narrált, digitális diafilm formájában is bekerült a palettába.

Együttműködésre biztatjuk az oktatási, nevelési intézményeket az önkormányzatokkal, ahol csak lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsák meg közösen a Lélekmozgató programokat.

Ebben az évben várjuk az egyetemek csatlakozását is a programunkhoz. A Magyar Egyetemi és Főiskola Sportszövetség segítségével megszólítjuk a felsőoktatási intézmények hallgatóit is, kérjük, hogy minél többen regisztráljanak és vegyenek részt a Magyar Parasport Napja programjaiban.

Többféle pályázattal készültünk a regisztrált intézmények számára, díjazzuk majd a megvalósított legkiválóbb programokat, valamint rajz- és videópályázatot is meghirdettünk.

A Lélekmozgató programhoz évente közel 600 intézmény csatlakozik országszerte. Az elmúlt években sokat dolgoztunk a fogyatékossággal élő emberek hazai társadalmi elfogadásának erősítéséért. Az eddigi közös programjaink, a parasportolók sikereinek bemutatása is segíti az integrációt, de van még mit tennünk! Bízunk benne, hogy minél több oktatási intézmény és önkormányzat lesz partnerünk ebben a nemes feladatban idén is!

Ebben az esztendőben kiemelt oktatási intézményünk a II. kerületi Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, ahol már a Magyar Parasport Napját megelőzően fontos szerepet vállalnak munkánk segítésében azzal, hogy odaadóan támogatják a parasportolók ügyét, valamint a létesítmény falai között sajtótájékoztatót tarthatunk, bemutathatunk több sportágat, melyekben a helyszínen megjelent résztvevők kipróbálhatják magukat.

A FODISZ megyei tagszervezetei is nagy lelkesedéssel készülnek a Magyar Parasport Napjára.



A szövetség Győr-Moson-Sopron megyei tagszervezete, az EMBERsÉG DSE koordinálásában a megyeszékhelyen és az egész megyében most is nagyon aktívak lesznek az óvodák, általános- és középiskolák és mivel idén az egyetemek is célközönséget jelentenek a program számára, a városban a Széchenyi István Egyetemen is nagyon változatos Lélekmozgató program valósul meg. Ennek keretében a szemléletformáló filmvetítések, beszélgetések és a parasportágak kipróbálási lehetősége mellett, csörgőlabda bajnokság, kerekesszékes agility pálya és virtuális kihívás is a program része lesz.

A Magyar Parasport Napjának nagykövet párosa Ekler Luca paralimpiai bajnok távolugró és Dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó.

Az MPB minden évben kiválasztja a parasport napjának nagykövet párosát, így ez idén se alakulhatott másképp. A felkerésünket Ekler Luca, valamint Dr. Baji Balázs gondolkodás nélkül fogadta el. Megbízottjaink

feladata képviselni a hazai parasport mozgalom kiemelendő eseményét, minél több emberhez eljuttatni a fogyatékkosággal élők fontos szerepét társadalmunkban.

Eseményekben bővelkedő február 22.-e:

Megemlékezés elhunyt bajnokainkról, akik már sajnos nem lehetnek köztünk, de eredményükkel hazánknak szereztek dicsőséget, becsületet. Az Olimpia Parkban tartott tiszteletadáson koszorúzással, gyertyagyújtással elevenítjük fel azon eredményeket, melyeket legendáink elértek. A haza parasport mozgalom nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres, nem tarthatna ott, ahol most. Többek között megemlékezünk a tavaly előtt elhunyt első paralimpiai bajnokunkról, Tauber Zoltánról, és az első paralimpiai érmet szerző Fejes Andrásról.

Nemzetközi konferenciát szervezünk a Parasport Fejlesztésének Lehetőségei címmel. Számos hazai és külföldi szakember, a parasport világában jártas szakértő szólal meg tematikus előadásokban. Kerekasztal beszélgetés formájában tartanak beszámolót paralimpikonok, valamint gondolataikat fejezik ki nemzetközi vendégeink.



A járványügyi helyeztre való tekintettel a konferenciát a Magyar Paralimpiai Bizottság youtube csatornáján is lehet majd követni, de szeretettel várjuk az érdeklődőket a Magyar Sport Házába is.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Paralimpiai Bizottság

Forrás: Magyar Paralimpiai Bizottság