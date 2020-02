A negyedik helyen kiemelt Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős nyert, ezzel bejutott a negyeddöntőbe, az ötödikként rangsorolt Madarász Dóra, Pergel Szandra duó viszont kikapott az első fordulóban a BOK Csarnokban zajló asztalitenisz World Tour-versenyen.

Időrendben előbb a női páros lépett asztalhoz, ellenfele az a portugál Shao Jieni, Yu Fu duó volt, amelynek tagjai január óta nem őriznek túl jó emlékeket a magyarokról, akik Gondomarban éppen őket legyőzve szerezték meg a csapat kvótát a tokiói olimpiára.



A portugáliai tornán más összetételű kettősök vívták a párosmeccset, most pedig nagy csata alakult ki az asztalnál, s végül döntő szettet láthatott a közönség. Ebben a kínai származású vetélytárs volt a jobb, s került ezzel a negyeddöntőbe.



"Két nagyon erős játékossal küzdöttünk, szerintem nagyon jó meccset játszottunk és egyáltalán nem ciki, hogy kikaptunk tőlük. - mondta Madarász Dóra. - Ráadásul én úgy érzem, inkább mi vesztettük el a mérkőzést, minthogy ők nyerték volna meg. Talán ha közelebb állunk az asztalhoz, nem hibázunk ennyit. A tollszárfogásos Yu Fu észrevette ezt, és sokszor ki is használta."



Az Ecseki, Szudi páros egy svéd duóval csapott össze csütörtökön, és az első játszmát simán hozta. A folytatás már szorosabban alakult, a következő három szett egy-egy ponton múlt, s bár a másodikat sikerült megnyernie a skandinávoknak, a harmadik és negyedik végén a magyarok örülhettek, akik így bejutottak a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben, pénteken délelőtt 11.10 órától a hetedik helyen kiemelt japán kettőst búcsúztató indiai Sharath Kamal Achanta és Sathiyan Gnanasekaran lesz az ellenfelük.



"Én a kelleténél kicsit idegesebben kezdtem, de szerencsére Ádi megőrizte a hidegvérét. - kezdte értékelését Ecseki Nándor. - Az első szettet leszámítva minden játszma kétpontos különbséggel dőlt csak el, szoros csata volt. Körülbelül egyidősek vagyunk a svédekkel, s mivel az övék Európa egyik legjelentősebb pingpong nemzete, úgy érzem, ez a siker jó előjel a jövőre nézve."



A magyar játékos hozzátette: mindketten örülnek, hogy nem a japánokkal, hanem az indiaiakkal játszanak majd a nyolc között, ráadásul az ellenfél mindkét játékosa jobbkezes, és ez fekszik nekik.Í



"Ezzel együtt szoros összecsapásra számítok, de jó formában vagyunk, szeretnénk ismét bejutni az elődöntőbe." - jelentette ki arra utalva, hogy 2017-ben is sikerült a legjobb négyig menetelniük a hazai WT-viadalon.



A 170 ezer dollár összdíjazású budapesti tornán, amely vasárnapig tart, 50 ország 309 játékosa szerepel.



Eredmények:

férfi páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Ecseki Nándor, Szudi Ádám (4.)-Anton Kallberg, Elias Ranefur (svéd) 3-1 (5, -13, 12, 10)

női páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Shao Jieni, Yu Fu (portugál) - Madarász Dóra, Pergel Szandra (5.) 3-2 (6, -9, 11, -7, 8)

korábban:

vegyes páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Sharath Kamal Achanta, Manika Batra (indiai)-Szudi, Pergel (5.) 3-2 (8, -9, -6, 9, 7)

később:

női egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Britt Eerland (holland)-Madarász 16.50

férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Majoros Bence-Panagiotisz Jonisz (görög) 17.50

Borítókép: facebook/Magyar Asztalitenisz Szövetség