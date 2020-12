Rakonczay Gábor extrémsportoló a januári sikertelen kísérletét követően decemberben az általa tervezett és épített speciális SUP-pal ismét nekivág az Atalanti-óceánnak.

Rakonczay az M4 Sport Sporthíradó című műsorában elmondta: december 17-én utazik a Kanári-szigetekre, majd körülbelül tíz nappal később, rövid felkészülést követően és az időjárás függvényében vág bele a kísérletbe, amelyet a világon elsőként próbál meg teljesíteni kabin nélküli vízi járművével. Hozzátette: számításai szerint körülbelül 60-65 nap kell az 5200 kilométeres táv megtételéhez.



"Januárban a tőkesúly felfüggesztése megsérült, és három nap után vissza kellett térnem. Ez pont az a határ volt, hogy még vissza lehetett jönni a szigetre, biztonságosan fel lehetett adni az utat" - mondta Rakonczay, aki korábban egyik expedíciója során - három társával - az Antarktiszon a peremtől elment a Déli-sarkig. Kiemelte: eddig fizikailag azt tartja a legnehezebb vállalkozásának, a veszélyességi faktort tekintve viszont ez a mostani felülmúlja azt is.



"Az Antarktiszon 917 kilométert gyalogoltam 44 nap alatt, ami fizikailag eddig magasan a legmegterhelőbb expedícióm volt, de veszélyességi faktorban egyértelműen ez a mostani lesz az, amelyik kimagaslik a többi közül. Korábban már kétszer áteveztem az Atlanti-óceánt, 2007-ben párosban, majd 2012-ben szólóban.

Az egy 77 napos út volt, ami súrolta a kivitelezhetőség határait, és akkor nem is gondoltam volna, hogy ez egy kabin nélküli hajóval is megvalósítható" - nyilatkozta.

Hozzátette: közben viszont eltelt pár év, rengeteg út van mögötte, miközben másokat is felkészített óceánátkelésekre és hajókat is épített.



"Így azért szakmailag erről a kérdésről azóta már másként gondolkodom, és felkészültnek tartom magam egy ilyen útra" - közölte.

Az extrémsportoló első magyarként érte el a Déli-sarkot, futóként rendszeresen teljesít ultramaratoni távokat, ilyen volt a 680 kilométeres országfutás, vagy a tengerszintről felfutás a Mont Blanc-ra.



Borítókép: Facebook.com/ Rakonczay Expedictions