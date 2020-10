Antonio Urso kilépett a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnökségéből, a testület "őrült és romboló magatartása" miatt.

A sportág európai szövetségének elnöki tisztét ellátó olasz sportvezető döntéséről a főleg olimpiai sportágakra szakosodott insidethegames.biz számolt be pénteki terjedelmes írásában.



Urso távozását megelőzte az IWF-vezetés három napon belül hozott ellentmondásos döntéssorozata, amellyel előbb leváltotta az év eleje óta hivatalban lévő ideiglenes elnököt, az amerikai Ursula Papandreát, helyére még kedden az IWF első alelnökét, a thaiföldi Intarat Yodbangtoeyt állította, akit viszont már csütörtökön "kicserélt" a nemzetközi szövetség orvosi bizottságát irányító brit Michael Iranira.

Utóbbi lépést az elnökség az után hajtotta végre, hogy Papandrea eltávolításának hírére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) aggodalommal reagált, erőteljesen kifogásolva a döntés meghozatalának módját és az amerikai helyére megválasztott új ideiglenes elnök személyét is. A múlt hét közepén Thomas Bach NOB-elnök már hangot adott aggodalmának az IWF vezetésével kapcsolatosan, és úgy vélte, hogy veszélybe kerülhet a sportág jelenléte a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon.



Az IWF-en belüli reformokat szorgalmazó, és e törekvéseiben a NOB támogatását is élvező Papandrea ez év januárjától látta el a szövetség megbízott vezetőjének tisztét, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról. Az elnökség online-ülés keretében - az érintett távollétében - döntött Papandrea leváltásáról és Yodbangtoey kinevezéséről. Utóbbi - akit a McLaren-jelentés szintén korrupciós vádakkal illetett - annak a Thaiföldnek a képviselője, amelyet súlyemelőinek tömeges doppingesetei nyomán kitiltottak a 2020-as tokiói olimpiáról. Az IWF - Urso távozásával 18 fősre csökkent - elnökségének tagjai közül hét olyan országot képvisel, amely súlyemelői doppingügyeinek nagy száma miatt vagy egyet sem, vagy csak néhány versenyzőt küldhet a jövő év nyarára halasztott ötkarikás játékokra.



Irani kinevezését kevéssel követte az Aján Tamással szemben korábban két elnökválasztáson is alulmaradt Urso lemondása, aki az insidethegames értékelése szerint a Papandrea-féle reformok támogatója volt. Távozását közlő levelében úgy indokolt, hogy már nem ért egyet az elnökség irányvonalával, amely számára "őrültnek és rombolónak tűnik a világ súlyemelésének jövőjét illetően".



Közben a nemzetközi szövetség több tagországa is rendkívüli kongresszust sürget, amelyet az IWF alapszabálya szerint 90 napon belül meg kell tartani, ha a tagság egyötöde úgy akarja. Az insidethegames tudomása szerint a szükséges számot - a 38-at - már túl is lépték a kongresszust követelők. A brit sportági szövetség elnöke, Ashley Metcalfe kijelentette: az IWF teljes elnökségének le kell mondania, és új választásokra van szükség.

