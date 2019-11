Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első, amerikai állomása zárónapján.

A váltóval olimpiai bajnok magyar versenyző ahogy a pénteki selejtezőben, úgy a negyeddöntőben is megnyerte futamát, míg az elődöntőből a világcsúcstartó kínai Vu Ta-csing mögött másodikként jutott a fináléba. A döntőben ázsiai riválisa mellől a kettes pozícióból rajtolhatott, és végig mögötte korcsolyázva másodikként is ért célba, így az ugyancsak a sprinttávon bronzérmes öccse, Liu Shaoang és Jászapáti Petra szombati bronzérmét túlszárnyalva a legeredményesebb magyar versenyző lett. Ugyanezen a távon kisdöntős és szintén olimpiai bajnok Burján Csaba hetedikként zárt, míg a selejtezőben búcsúzott Sziklási András 45. lett.



A nőknél a legrövidebb távon a szombaton bronzérmes Jászapáti ezúttal a kisdöntőig jutott, ahol futamát megnyerte, így hatodik helyen végzett. A negyeddöntőben búcsúzott és egyéves kihagyás után visszatért Kónya Zsófia 15., a selejtezőben kiesett és Achilles-ínsérüléséből felépült Sziliczei-Német Rebeka 28. lett. A győzelmet a szombaton 1500 méteren diadalmaskodó kanadai Kim Boutin szerezte meg.



A magyaroknak 1000 méteren kevesebb babér termett, ugyanis legjobbként az ausztrál születésű Lockett Deanna a kisdöntőben negyedik helyen végzett, így összesítésben kilencedik lett, míg Bácskai Sára Luca a pénteki selejtezőben búcsúzott. A győzelmet a szám holland olimpiai bajnoka, Suzanne Schulting szerezte meg. A férfiaknál Liu Shaoangot kizárták a negyeddöntőben, így 17. lett, míg a selejtezőben kiesett Varnyú Alex 22., az amerikai születésű Krueger Cole 26. helyen végzett. Az aranyérem a szombaton 500 méteren is győztes dél-koreai Hvang Tae Hon nyakába került.



Az olimpiai, Európa-bajnok és vk-címvédő, egyúttal világcsúcstartó férfi magyar váltó Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Varnyú Alex összeállításban a kisdöntőt megnyerve ötödik helyen végzett, az aranyérem az oroszoké lett. A nők 3000 méteres stafétáját Kína nyerte, míg a negyeddöntős magyarok 11. helyen zártak.



A vk jövő péntektől vasárnapig a kanadai Montrealban folytatódik.

