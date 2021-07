A nagy remények ellenére a magyar csapatnak be kellett érnie három pontszerző helyezéssel a vasárnapi úszóversenyek során a tokiói olimpián.

A legnagyobb éremszerzési lehetőséget Hosszú Katinka kínálta 400 méter vegyesen, de címvédőként alig tudott javítani a szombati előfutamok során elért idején, így 4:35.98 perccel ötödikként zárt.

Pedig a háromszoros ötkarikás bajnok alaposan bekezdett pillangón, az első fordulónál még vezetett, aztán végül másodikként kezdte meg a hátúszást, amelyben egy pozíciót rontott féltávig. Mellúszásban ugyan megtartotta dobogós pozícióját, de a japán Ohasi Jui és az amerikai Emma Weyant elhúzott tőle. A szám ötszörös világbajnoka gyorson sem tudott újítani, sőt, két riválisa is utolérte, majd megelőzte.



"Nem tudom, mi történt a medencében. Azt tudom, hogy mindent kiadtam magamból. Még a tegnapi úszást sem éreztem annyira rossznak, mint a mait. Bosszantó az idő és a helyezés is" - értékelt a szám 32 éves világcsúcstartója, aki megjegyezte: még három számban javíthat.



A mezőny másik magyar tagja, a mindössze 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória szokás szerint lassan kezdett pillangón és háton, majd mellen indult meg a mezőny után, s végül akit reális esélye volt, azt meg is előzte, melynek köszönhetően 4:37.75 perces idővel ő is olimpiai pontszerzőként, a hatodik helyen fejezte be a versenyt.





"Nagyon örülök. Ha valaki ezt mondja az olimpia előtt, biztos hülyének tartom, de legalábbis lehetetlennek gondolom. Szombaton teljesült az álmom a döntővel, ezúttal pedig kiúsztam magam. Ahhoz képest most is jó volt, hogy délelőtt versenyeztünk, hét óra alvás után nem könnyű újra a maximumot nyújtani" - fogalmazott a májusi, budapesti Eb ezüstérmese.



A legjobban viszont az a Verrasztó Dávid szerepelt, aki előző két olimpiáján esélyesként rajthoz állva még döntőbe sem jutott 400 méter vegyesen. Ezúttal a rajtot rontotta el, így pillangón utolsóként fordult a nyolcfős mezőnyben, de háton és mellen feljött a harmadik helyre. Az utolsó 100 méteren, gyorson elképesztően izgalmas verseny alakult ki a dobogós helyekért az amerikai Chase Kalisz mögött, amiből végül nem jött ki jól az FTC úszója, mert a végén megelőzték, így éppen lemaradt az éremről.



"Nagyon nehéz most mit mondani. Ezúttal nem a szégyengéppel kell hazautaznom, de alig több mint két tizeden múlt a dobogó. Az utolsó métereken senki sem lát már, én sem éreztem, hogy jönnek" - értékelt a szám háromszoros Európa-bajnoka és kétszeres vb-ezüstérmese.

"Boldog vagyok és boldogan megyek majd nyaralni".





A délutáni programban a 4x100 méteres gyorsváltó döntőbe jutása jelentette a csúcsot magyar szempontból. A Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összetételű négyes 3:12.73 perces idővel hatodikként biztosította helyét a fináléban, amelyre hétfőn magyar idő szerint 5.05 órakor kerül sor. Az előfutamokat még Németh Nándor vette sikerrel, aki 200 méter gyorson elődöntőbe jutott.



A többi magyar közül Burián Katalin egyéni legjobbját megközelítve 18. lett 100 méter háton, Kozma Dominik gyenge idővel 28. helyen zárt 200 méter gyorson, Telegdy Ádám 29. pozíciót szerezte meg 100 méter háton, amelyen túl hosszú delfinezés miatt kizárták a váltóra koncentráló Bohust. Késely Ajna pedig tizedik lett 400 méter gyorson.

Képek: MTI/Kovács Tamás