Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a tokiói játékok nyitóünnepségén beszédében köszönetet mondott a rendezést a nehézségek ellenére is vállaló Japánnak, illetve többször hangsúlyozta a szolidaritás fontosságát.

"Ma van a remény pillanata, amely nagyon különbözik attól, amit mindannyian elképzeltünk. Ám ápoljuk ezt a pillanatot, hogy végül mindannyian itt vagyunk együtt: a 205 nemzeti olimpiai bizottság és a menekültek csapata, akik egy fedél alatt élnek az Olimpiai Faluban. Ez a sport egyesítő ereje. A szolidaritás, a béke és a rugalmasság üzenete, ami reményt ad nekünk a további közös utunkhoz" - mondta a NOB első embere a megnyitón.



Bach kiemelte: csak úgy lehetnek most itt együtt, hogy vendéglátóik, a japán emberek kegyesen fogadtak őket, amiért kifejezte elismerését és tiszteletét. Hozzátette: a szervezőbizottság és a japán hatóságok szintén rendkívüli munkát végeztek, amiért az összes sportoló nevében legmélyebb hálával tartoznak.

"Tíz évvel ezelőtt indultunk el azon az úton, amely az olimpiai eszmét 1964 után visszahozta Tokióba, de ez egy nehéz út volt, soha nem látott kihívásokkal. Először a nagy földrengés okozott nem várt nehézségeket, majd a koronavírus-járvány. Köszönetet mondunk a névtelen hősöknek is, az orvosoknak, az ápolóknak és a japán embereknek, akik jelenleg is hozzájárulnak a járvány megfékezéséhez. Külön köszönet jár az önkéntesek ezreinek, akik minden kihívás ellenére teljes szívből fogadnak minket. Ők a legjobb nagykövetei Japánnak" - nyilatkozta.



Bach köszönetet mondott a japán embernek is, hogy lehetővé tették az olimpiai játékok megrendezését.

"Az a kitartás, ami jellemzi a japán embereket, az igaz az olimpikonokra is, akiknek szintén nem várt és eddig ismeretlen kihívásokkal kellett szembenézniük. És bár azt sem tudhatták biztosan, hogy végül megtartják-e az olimpiát, ők küzdöttek, kitartottak, soha nem adták fel a reményt, most pedig valóra válthatják olimpiai álmaikat. Ők az igazi olimpiai sportolók" - fogalmazott.



Kifejtette: ezek a sportolók ösztönözték a NOB-ot, valamint az egész olimpiai közösséget, hogy hozzájuk hasonlóan harcoljanak azért, hogy "ez a pillanat megvalósuljon".

"Szeretném megköszönni a nemzeti olimpiai bizottságoknak, a nemzetközi sportági szövetségeknek, kiemelt szponzorainknak és támogatóinknak, a jogtulajdonos műsorszolgáltatóknak, hogy eggyé váltak velünk. Ez mindannyiunkat igazi közösséggé, olimpiai közösségé kovácsolt. Ez a közösség ma este, valamint az egész olimpiai játékok alatt együtt lesz, és világ minden tájáról emberek milliárdjait ülteti a televíziók képernyője elé, hogy lelkesítse őket, illetve energiát adjon és örömet szerezzen nekik" - mondta.

A sportvezető kiemelte: az olimpiai közösség megtanulta, hogy a kor nagy kihívásaival csak úgy tud szembeszállni, ha együtt küzd meg velük.

"A tanulság az, hogy több szolidaritásra van szükség, úgy a társadalmak között, mint azokon belül. A szolidaritás nem csupán a tiszteletet vagy a megkülönböztetés nélküliséget jelenti. A szolidaritás segítség, megosztás, gondoskodás, amit az olimpiai közösségünkben is végzünk. Így tudnak velünk lenni az olimpián nagyok és kicsik, gazdagok és szegények. Ez a szolidaritás táplálja azt a küldetésünket, hogy a sport révén jobbá tegyük a világunkat. Csak és kizárólag ennek a szolidaritásnak köszönhetően lehetünk együtt itt ma este. A szolidaritás tükrözi a béke iránti háromezer éves elkötelezettségünket is, mert szolidaritás nélkül nincs béke" - hangsúlyozta.



A NOB-elnök beszéde végén a szervezet új, a "jelen korhoz" igazított, kibővített jelmondatát idézte: gyorsabban, magasabbra, erősebben - együtt. Hozzátette: az összetartozás érzése fényt jelent "a sötét alagút végén", amire a pandémia kényszerítette az embereket, az egymástól való elválasztással, illetve a korlátozásokkal és a távolságtartással.

"De ma bárhol is legyünk a világon, együtt osztjuk meg ezt a pillanatot, és ezt a fényt az olimpiai láng még ragyogóbbá teszi mindenki számára" - mondta.

