1987-ben Ronald Reagan február 4-ét a Nemzetei Női Sportnapnak nyilvánította közleményében. Azóta már nem csak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon ünneplik a női sportolókat, sőt már nem csak 1 nap szolgál a munkájuk elismerésére, hanem egy egész hét.



33 évvel ezelőtt azért hozták létre a National Girls and Women in Sports Day-t (lányok és nők a sportban nemzeti napja), hogy megemlékezzenek Flo Hyman röplabdázóról, aki nem csak eredményeival szolgálta hazáját, hanem a női esélyegyenlőségért is harcolt.



Hyman világszerte küzdött a sportoló nők jogaiért.



Fotó: Focus on Sport/Getty Images

Hyman világszerte elismert röplabdázó volt, aki 1984-ben az olimpiai döntőig vezette hazáját. Az ötkarikás játékokat követően Japánba költözött, ahol folytatta profi karrierjét és mellette a modellkedésbe és a színészet világába is belekóstolt.

1986 nyarán vissza akart térni hazájába, erre azonban sajnos már nem került sor. 1986 januárjában egy mérkőzésen lett rosszul, miután cserélték. A padon ülve összeroskadt majd elájult és életét már nem sikerült megmenteni.

Először szívrohamot állíptottak meg nála, de szülei nem nyugodtak bele a történetekbe és újabb vizsgálatokat kértek. Ezekből kiderült a játékos Marfan-szindrómában szenvedett, amit nem diagnosztizáltak nála. Hyman aortája egy ponton jóval gyengébb volt az átlagosnál. A boncolásából kiderült, hogy a végzetes nap előtt pár héttel már megrepedt az érfal a szívében, az azonban magától gyógyulni kezdet. A játékosnak az átlagosnál hosszabb karja és nagyobb tenyerei voltak, de ezen kívül semmi nem utalt betegségére.



Fotó: Focus on Sport/Getty Images



Hyman nyíltan harcolt azért, hogy a nőknek minél több lehetősége legyen a sportolásra és azért, hogy a férfiakhoz hasonlóan az ő teljesítményüket is elismerjék.



Minden év februárjában rá emlékeznek, és azokra a nőkre, akik sikereikkel képviselik hazájukat és teljesítményükkel embereik millióinak okoznak örömöt. Ezen a héten számos díjat osztanak ki, sportnapot rendeznek meg, és szürővizsgálatok sokaságával hangsúlyozzák a sport és az egészséges életmód szerepét.



Évről-évre egyre többen csatlakoznak a világnappal kapcsolatos kezdeményezésekhez, és a közösségi média felületein is sokan posztolnak a női sport fontosságáról ez alakalomból.



A magyar sportolók közül Földházi Zsófia emlékeztetett a fontos dátumra.





Számos klub és egyesület is gyönyörű fotókkal mutatatta meg, milyen fontos, hogy a nők is sportolhassanak.

