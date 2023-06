Az ezer férőhelyes külvárosi Hutnik Arénában, ahol a délelőtti programra csak pár tucat néző volt kíváncsi, fél 12-kor szólították a magyarokat, akik a Samuel Kulczycki, Katarzyna Wegrzyn lengyel kettőssel mérkőztek meg a 16-os tábla első fordulójában.



Az első szett 4-4-ig volt szoros, azután felpörögtek a magyarok és szinte pillanatok alatt 11-5-re alakították az állást, ezzel előnybe kerültek. A második játszma eleje is szorosan alakult, jött a lelátóról a biztatás, hogy "lazán, lazán, gyerünk", és 7-6 után csakhamar 11-6-tal ért véget a második szakasz. A harmadik 0-3-mal indult, de ebben a periódusban a lengyelek játszottak pontosabban, így elmaradt a magyar felzárkózás és fordítás. Három-hétről még 7-8-ra alakult az állás, a következő négy pont viszont a hazaiaké volt.



A negyedik szettben változott az addigi forgatókönyv, a magyarok kerültek 4-0-s előnybe, a folytatás viszont nem sikerült, a lengyelek nyolc pontot szereztek, míg a magyarok csak egyet. Öt-nyolcnál változott megint a helyzet, pár pillanat múlva 9-8-nál összejött a fordítás. Csakhogy a lengyelek összekapták magukat, egyenlítettek, 9-9-nél Ecsekinek rossz volt a fogadása, majd a következő pont is a lengyeleké lett. A döntő játszmában 3-1-es magyar vezetésnél Ecseki távolról küldött vissza védhetetlen tenyerest, majd 6-2 után sorozatban négy lengyel pont következett. A holtponton túljutva, ismét két sikeres magyar labdamenet következett, aztán 9-7-nél Madarász nagyon jó fogadása ért pontot, és végül az utolsó is meglett.



Az Ecseki, Madarász vegyes páros - amely a májusi, durbani világbajnokságon meccslabdáról kapott ki a későbbi bronzérmes hongkongi ellenfelétől, és ez alapján Krakkóban a végső győzelemre is esélyes - a negyeddöntőben a Barbora Balazova, Lubomir Pistej szlovák duóval mérkőzik majd meg szombaton. Külön motivációt jelenthet számára, hogy az aranyérem mellé olimpiai kvóta is jár - az Európa Játékok sportági viadalán kizárólag ebben a számban.

Eredmény:

vegyes páros, nyolcaddöntő:

Ecseki Nándor, Madarász Dóra-Samuel Kulczycki, Katarzyna Wegrzyn (lengyel) 3-2 (5, 6, -7, -9, 7)

később:

női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Madarász Dóra-Margo Degraef (belga) 16.30

Nagyváradi Mercédesz-Christina Källberg (svéd) 18.30

férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)

Szudi Ádám-Adrien Rassenfosse (belga) 16.30

Majoros Bence-Borgar Haug (norvég) 18.30

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt