Harmadik alkalommal tartják meg az Európai Játékokat június 21. és július 2. között a lengyelországi Krakkóban, ahol több, mint 6800 atléta 29 sportágban, összesen 254 eseményen méretteti meg magát.

Lássuk mi történik a játékokon ma, június 29-én:

15:33 - Bányik Csaba bejutott az elődöntőbe az Európa Játékok férfi teqballversenyében, a krakkói főtéren.

A 28 éves magyar játékos a csoportkörben montenegrói és olasz ellenféllel nézett szembe, és mivel riválisai a két találkozón összesen csak egyszer tudták szoros szettre kényszeríteni, könnyedén jutott negyeddöntőbe.

15:31 - Aranyérmet nyert a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású magyar trió a kisöbű szabadpuska összetett szám csapatversenyében az Európa Játékok Wroclawban zajló sportlövő viadalán. A magyar egység a fináléban a cseh trióval lőtt az aranyéremért. A döntőben Pénié volt a fekvő, Hammerlé a térdelő, Pekleré pedig az álló testhelyzetű lövészet, s mindannyian kiemelkedően teljesítettek és végül 17-9-es győzelmet arattak.

Az Európa Játékokon ez volt a magyar sportlövők negyedik aranyérme, s Pekler Zalán ezek mindegyikéből kivette a részét. A mostani trió már a légpuska csapatversenyben is a legjobb volt, míg Pekler Mészáros Eszterrel a légpuska vegyescsapat számot és az egyéni 50 méteres összetettet is megnyerte. Ez utóbbival ráadásul olimpiai kvótát is szerzett.

14:49 - Seprenyi Sára Tímea és Lakner Zita sem jutott tovább a csütörtöki előfutamokból az elődöntőbe női szlalom kajakban a krakkói központú Európa Játékokon.

14:18 - Aranyérmért mérkőzhet a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású magyar csapat a kisöbű szabadpuska összetett szám csapatversenyében az Európa Játékok Wroclawban zajló sportlövő viadalán.

A várhatóan 15 óra után, a bronzmeccset követően kezdődő fináléban óriási csatára lehet számítani, ugyanis a magyar és az első cseh trió azonos eredménnyel zárta a második kört, a cseh csapat csak a több belső tízesével előzte meg Hammerl Somáékat.



14:03 - A magyar férfi tőrcsapat a negyeddöntőben kikapott az első kiemelt olasz együttestől, így az 5-8. helyért folytathatja Krakkóban, a vívó csapat Európa-bajnokságnak számító Európa Játékokon. Az 5-8. helyért kiírt helyosztókon a magyarok először az ukránokkal találkoznak.

13:55 - A házigazda lengyelek elleni sima sikerrel a magyar női párbajtőrcsapat bejutott az elődöntőbe csütörtökön Krakkóban az Európa Játékokon, ami egyben a sportág csapat Európa-bajnoksága is. A csapat az elődöntőben az olaszokkal küzd majd meg.

12:29 - Az osztrákok elleni sima győzelemmel a legjobb nyolc közé jutott a férfi tőrcsapat Krakkóban, az Európa Játékokon.

A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Németh András összeállítású válogatott csak a 8-4-re elvesztett második asszó után volt hátrányban, előtte és utána vezetett, és a különbség egyre nőtt. Végül a magyarok 14 tussal nyertek, a következő körben viszont sokkal nehezebb feladat vár rájuk, mert a világranglistán második, címvédő olaszokkal mérkőznek az elődöntőért.

12:16 - A spanyolok legyőzésével negyeddöntőbe jutott a magyar női párbajtőrcsapat csütörtökön Krakkóban az Európa Játékokon.

Az egyéniben bronzérmes Kun Anna, valamint Muhari Eszter, Wimmer Dorina és Büki Lili alkotta együttes sokáig hátrányban volt nyolcaddöntős mérkőzésén, a spanyolok őrizték két-három tusos előnyüket, de az utolsó körben Wimmer 21-24-ről 5-2-vel egyenlített, majd Muhari 4-1-re verte Sofia Cisnerost, Kun pedig a háromtalálatnyi előnyt taktikus vívással, nyolc-nyolcas asszóval megőrizte. A következő ellenfél a lengyel válogatott lesz.

12:07 - Hámori Luca után a 63,5 kilogrammban szereplő Kovács Richárd is bejutott az elődöntőbe, ezzel olimpiai kvótát szerzett az Európa Játékok Nowy Targban zajló ökölvívótornáján.

11:49 - A multisport eseményen első alkalommal programra kerülő kick-box versenyszámaiban öt-hat éremmel, köztük aranyéremmel lenne elégedett Galambos Péter, a hazai szövetség elnöke a krakkói központú Európa Játékokon.

A sportvezető csütörtöki tájékoztatása szerint a magyar csapat több mint egy héttel a küzdelmek előtt érkezett Lengyelországba, ahol edzőtáborozást követően kilenc versenyzővel vesz részt a péntektől vasárnapig Myslenicében zajló viadalon.

"Öt-hat érem megszerzésében bízom, és aranyérmet is várok, már csak azért is, mert versenyzőink közül volt, aki kerek perec kijelentette, hogy meg fogja nyerni a versenyt" - mondta Galambos Péter.



11:23 - A Dénes Eszter, Lovász Dorina, Mészáros Eszter összeállítású magyar csapat hatodik helyen végzett a nők kisöbű szabadpuska összetett számában csütörtökön az Európa Játékok Wroclawban zajló sportlövő versenyén.

A magyar trió a 12 csapatot felvonultató verseny első szakaszában 1311 körös összeredménnyel zárt és a negyedik helyen végzett. Ebben a részben minden sportoló 15-15 lövést adott le térdelő, fekvő és álló testhelyzetben és a legjobb nyolc hármas jutott tovább a második körbe.

A folytatásban már csak 10-10-10 lövés várt a versenyzőkre. Mészáros Eszterék ezt a részt 870 körrel teljesítették, ami a hatodik helyet jelentette a számukra. A magyar egység közel volt a bronzmérkőzéshez, a negyedik ukrán triótól csupán két körrel maradt el.

08:55 - Nem indul a szlalomkajakosok versenyében Rácz Koppány a krakkói központú Európa Játékokon.

A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint vállsérülés miatt kénytelen kihagyni a versenyt.

A szlalom szakág csütörtökön (ma kezd) a Krakkó melletti Kolna Sportközpontban. Az első versenynapon a férfi és a női K-1 előfutamait bonyolítják le. Utóbbiban Lakner Zita és Seprenyi Sára képviseli a magyar színeket.

