Vb-t legutóbb 2019-ben, a Linz melletti Ottensheimben rendeztek, ami a tokiói olimpia legfőbb kvalifikációs megméretése volt. A pandémia miatt azt követően két eseményt - Bledben és Sanghajban - is törölni kellett. Tavaly az olimpián azonban összemérhették magukat a legjobbak, akik időközben már világkupákon és kontinensbajnokságon is találkozhattak.

A csehországi vb-n az épeknél ezúttal is húsz versenyszámban hirdetnek bajnokot, közte természetesen az olimpiai programban lévő 14-ben, valamint hat egyéb könnyűsúlyú hajóosztályban. A paraversenyzők kilenc kategóriában küzdenek a vb-n, ezek közül négy szerepel a paralimpia műsorán. A vb-re 65 ország képviseletében 930 sportoló nevezett, akik 422 egységben eveznek.

A legnépesebb és legrangosabb mezőny ezúttal is a királyszámban, férfi egypárban gyűlt össze, a 40 induló között ott szerepel Pétervári-Molnár Bendegúz, aki a legutóbbi két olimpián ebben a számban képviselte a magyar színeket.

Rajta kívül a paralimpia műsorán szereplő PR1-es hajóosztályban lesz egyedüliként hajóba ülő magyar evezős Pető Zsolt személyében. Magyar részről továbbá öt csapathajó indul, mindben két evezőssel. Ezek közül négy férfi, egy női, és ugyanilyen a megoszlás az olimpiai számokat, illetve a nem olimpiai számokat illetően is.

Molnár Dezső szövetségi kapitány az MTI kérdésére elmondta: mivel csütörtökön, az esőben megfázott, így lázasan, erőtlenül otthonában fekve kénytelen maradni, és még az is erősen kérdőjeles, hogy képes lesz-e a csapat után utazni.

A szakmai elvárásokkal kapcsolatban kiemelte: minden egységgel szemben azt tűzte ki célként, hogy olyan pozícióban végezzen, ami olimpia kvalifikációt jelenthet majd egy év múlva. Ennek fényében a B döntő első felét megnyugtatónak tartaná és jó teljesítményként értékelné, de az sem lenne gond, ha ott nem végeznének a magyar hajók utolsóként. Minden más esetben nagyon sok munka vár a versenyzőkre a párizsi részvételért.

A magyar csapatban van olyan egység is, amely az éremszerzés reményben indulhat. Ez a könnyűsúlyú kettes, amely nem olimpiai versenyszám, és ennek megfelelően a mezőny is ritkább. Szabó Bence és Furkó Kálmán egy hónappal ezelőtt, Münchenben megvédte Európa-bajnoki címét, akkor azonban csak két riválist kellett maga mögé utasítania, csakúgy, mint egy évvel korábban. A feladatot azonban roppant magabiztosan teljesítették, így a vb-re is merész elvárásaik lehetnek. Ezt Szabó Bence fizikai állapota teheti bizonytalanná, aki a közelmúltban, egy törökországi versenyen kétszer is rosszul lett, ám itthon a vizsgálatok már nem találtak nála semmi rendellenességét. Ennek ellenére úgy utazik el Racicébe, hogy egy hétig nem tudott edzeni.

A vb programja vasárnap 9.30 órától a férfi egypár előfutamaival veszi kezdetét, az előcsatározások péntek délelőttig tartanak. Az olimpiai programban nem szereplő számok döntői pénteken 13.05 órakor kezdődnek, az ötkarikás játékok műsorán lévő versenyszámok fináléira pedig szombaton és vasárnap, ugyancsak 13.05-től kerül sor.

A racicei pályát - amelyet egy korábbi bánya területén létesítettek - 1986-ban vehették birtokba a sportolók, és azóta már több világversenynek adott otthont, nemcsak evezésben, hanem kajak-kenuban is.

Fotó: Maja Hitij/Getty Images