Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar olimpia csapat 7 aranyéremmel, 7 ezüstéremmel és 7 bronzéremmel tért haza, ami az elmúlt 25 év legjobb eredménye. A koronavírus miatti szigorú szabályozásoknak köszönhetően a magyar sportolók közül sokan már az ötkarikás játékok vége előtt hazaérkeztek, az utolsó nap sikerkovácsainak gépe azonban csak augusztus 9-én szállt le Budapesten. A landolást követően a versenyzők a BOK Sportcsarnokba látogattak, ahol a többi pontszerző és a szurkolók vártak rájuk. Az ünnepélyes köszöntés előtt nagy volt a nyüzsgés az aréna előtt, ahol a rajongók próbálták elcsípni egy-egy aláírás, vagy fotó erejéig a már itthon lévő kedvenceiket. A helyszínen ott volt a stábunk is, ahol az olimpikonok fogadása előtt a szurkolókat kérdeztük arról, ők miként élték meg az ötkarikás játékokat.



Benedek Judit és kisfia Benedek elmesélte, hogy a hajnali időpontok ellenére próbálták minél többször élőben nézni a versenyeket. Azt is hozzátették, ők külön tippversennyel készültek otthon.



„Mindenki megtippelte, hogy mennyi aranyat nyerünk, de felülmúlták a várakozásainkat” – mesélte Judit, aki hozzátette, a kajakosoktól, a vívóktól és az úszóktól is érmet vártak.

A legkisebbeket is vonzották az olimpia küzdelmei A szurkolás nem korfüggő.



Benedek elárulta, szeretne minél több aláírást begyűjteni a hőseinktől. Nemcsak ő törekedett erre, hanem vitéz Székely Péter is. A Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesületének elnöke már a hivatalos köszöntés előtt jó pár autogramot beszerzett, a dedikált mezzel pedig különleges célja van.



„Még várok egy pár aláírást erre pólóra, aztán licitálásra fogjuk bocsájtani a Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesületének közösségi oldalán, a befolyó összegből az erdélyi gyerekeket és rászorulókat támogatjuk majd” – mondta.

Erdélyben élő magyar gyermekeket támogatnak az olimpikonokkal által dedikált mezzel A különleges kezdeményezésről a Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesületének elnöke mesélt.

Hozzátette, számára rengeteg élményt adott az olimpia, de legjobban a Lőrincz-testvéreknek és a vízilabdázóknak örült. Ugyanakkor kiemelte, szerinte mindenki kitett magáért.



„Aki ott volt, mindenki részt vett. Sértőnek tartom, ha valakit bántunk, aki nem hozott érmet.” – emelte ki a Hosszú Katinkát ért kritikákkal kapcsolatban.



Abban minden szurkoló egyetértett, hogy a „sajátjainknak” való szurkolásnál nincs szebb a világon.

