Elutasították a fellebbezését Sim Szuk Hinek, a dél-koreaiak két hónapra eltiltott kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázójának, aki így nem lehet ott a február 4-én rajtoló pekingi téli olimpián.

A 24 éves Simet decemberben zárta ki a versenyzésből a helyi szövetség, mert korábban társaira és edzőire sértő megjegyzéseket tett. Ezt az ítéletet hagyta most helyben a szöuli bíróság, így eldőlt, hogy a sportoló nem utazhat az ötkarikás játékokra.



Sim Szuk Hi azzal keveredett gyanúba még tavaly októberben, hogy a 2018-as, phjongcshangi - azaz hazai jégen rendezett - olimpián esetleg csalt, szándékosan ütközött az egyik társával, Csoj Min Dzsonggal.



Sim a 2018-as olimpia alatt az egyik edzővel váltott üzeneteket, amelyekben hosszasan becsmérelte társait, például az 1000 méteres döntő utolsó kanyarjában vele összeakadó Csojt, valamint Kim Alangot, előbbit pedig azzal gúnyolta, hogy ő a sportág női Steven Bradburyje.



Az ausztrál versenyző azzal vált világhírűvé, hogy a 2002-es téli olimpián úgy nyerte meg hatalmas meglepetésre a férfi 1000 métert, hogy több futamban és a döntőben is az előtte korcsolyázók egymást kilökték és buktak.

A phjongcshangi 1000-es fináléban Simet végül kizárták, míg Csojt a negyedik helyre rangsorolták. A 12-szeres világbajnok Csoj a 2018-as olimpián a női váltóval és 1500 méteren aranyérmes lett.



Sim és az edző közötti üzenetváltás októberben látott napvilágot egy internetes portálon. A versenyző ezt követően nyilvánosan bocsánatot kért társaitól, ugyanakkor tagadta, hogy sportszerűtlen lett volna a phjongcshangi 1000 méteres döntőben Csojjal. A versenyző azóta társaitól - és a válogatottól - külön készült és a világkupában sem indulhatott.

A sportoló a 2014-es és 2018-as olimpián a női váltóval lett aranyérmes, Szocsiban 1500-on második, 1000-en pedig harmadik volt. A világbajnokságokról 8 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérme van.

