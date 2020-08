Szombattól szerdáig az egyik legnagyobb kerékpáros esemény zajlik majd Magyarországon. Hogy tudnád megfogalmazni, mi ez a verseny?



Nagyon furcsa helyzet van mert ha nem lenne a Tour de France velünk párhuzamosan, akkor mi lennénk a fő esemény az Eurosporton. Olyan speciális helyzet van, hogy egyszerre kezdünk a Tour de France-szal. Ez kicsit el is homályosítja a magyar körversenyt. Az Eurosporton szombaton és vasárnap a Tour de France után kerülünk adásba, ami nagyon értékes idősáv. Ezen a héten a második legnagyobb sportesemény a kerékpársportban a Tour de Hongrie lesz.



Milyen szintű részvevők lesznek? Hány nagy nevet várunk az eseményre?



A kerékpársportban a csapatok meghívásától függ egy verseny kategóriája. A csapatok legjobb emberei a Tour de France-on fognak indulni, de minden Team a második sorát küldi a magyar körversenyre. Öt Tour csapat érkezik, akik a francia körversenyen is ott lesznek.



Fotó: tdh.hu



Magyarok közül kiket fogunk látni a csúcsversenyzők közül?



Dina Márton, akitől a hegyen számítunk jó eredményre. Remélem ott valami kimagaslót teljesít. Valter Attila, aki a CCC első embereként jön, hasonló jó formában, mint Dina Márton. Deák Barnabás szintén profi csapat tagjaként indul. Tőle is számíthatunk jó eredményre.



Összesen 16 magyar versenyző áll rajthoz.

Fotó: tdh.hu (résztvevő csapatok)



Mi az ajánlás a szurkolók számára a vírus kapcsán?



Igyekszünk távolságot tartani a szurkolók és a versenyzők között. Ebben az évben aláírásgyűjtésre és selfie készítésre nem lesz lehetőség. A versenyzők nem viselhetnek maszkot mert nem kapnának levegőt, de a szurkolóktól azt kérjük ha lehet hozzanak magukkal.

A teljes interjú itt megtekinthető:



Fotó: tdh.hu

Esztergomban, a Szent István térről rajtol augusztus 29-én szombaton 11:30-kor a legnagyobb magyar kerékpárverseny, a 41. Tour de Hongrie mezőnye. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) Europe Tour sorozatában szereplő, elsőkategóriás nemzetközi országúti kerékpárverseny 120 fős mezőnye öt nap alatt 826 kilométert tesz meg a szeptember 2-i kékestetői befutóig, az eseményekről több mint nyolcvan országban számolnak be a televíziós csatornák.

A 2020 verseny útvonala:



A tavalyi verseny összefoglalója:

