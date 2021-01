Péntek reggel megkezdődik a nyári és a téli olimpiára készülő magyar sportolók koronavírus elleni oltása a Sportkórházban (OSEI).

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának csütörtöki közlése alapján elsőként tízen kapják meg a vakcinát, köztük a dél-afrikai edzőtáborba utazó kajakválogatott keretének tagjai. Az oltóanyag a Moderna lesz.



Hozzátették: a következő hetekben további sportolók és a közvetlenül mellettük dolgozó szakemberek folyamatos oltását is tervezik. Az oltási sorrend alapja az olimpiai kvalifikációs események és a külföldi edzőtáborok időpontjaiból összeállított naptár.



A MOB a sportági szövetségekkel közösen 868 fős listát állított össze, amelyen azok szerepelnek, akiknek van esélye a tavalyról idénre halasztott tokiói, vagy a jövő februári pekingi olimpián a részvételre. A lista nem tartalmaz egyetlen sportvezetőt sem, mivel az nem közvetlenül az olimpiai kiutazásra koncentrál, kizárólag az arra való felkészülésre.



Kiemelték: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) több alkalommal egyértelműen kommunikálta, hogy az olimpián való indulásnak nem feltétele a beoltottság, tehát - az olimpiai részvételhez hasonlóan - az oltás is önkéntes.



A MOB azt írta, hetekkel ezelőtt kéréssel fordult a kormányhoz, hogy vegyék fontolóra az olimpiai játékokra készülő sportolók mihamarabbi beoltását. Hozzátették, tekintettel arra, hogy a 2022 februárjában kezdődő téli olimpia kvalifikációs időszaka egybecsúszik a tokiói olimpiára való felkészüléssel, a téli sportolók beoltására is vonatkozott a MOB kérése.



"Az olimpiai eredményességet szem előtt tartó szervezetként a döntéshez két lényeges tényező megfontolása vezetett.



Az egyik a külföldi olimpiai kvalifikációs eseményeken való komplikációmentes részvétel, a másik pedig az esetleges megbetegedések nyomán kényszerű, több hónapos kihagyás miatti formahanyatlás" - olvasható a MOB honlapján. Jelezték, az eddigi tapasztalat szerint az utóbbi szempont a legjobb állapotban lévő sportolók elé is olyan akadályt gördít, amelyet lehetetlen néhány hónapos távlatban legyűrni.



Hangsúlyozták: az elvégzett mennyiségi kalkuláció megmutatta, hogy százas nagyságrendű érintettről van szó.



A nyári olimpia július 23-án kezdődik Tokióban, míg a pekingi téli ötkarikás játékok tervezett rajtja 2022. február 4.

Borítókép: olimpia.hu