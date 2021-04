Molnár Zsófia, bikini fitness kategóriában 2016-ban szerepelt versenyen először. A 2020-as évben pedig abszolút győztes lett kategóriájában a Fitparádé versenyen, ahol megszerezte a profi kártyát. A versenyző azóta sem lassít, edzőként dolgozik a Lekli-Oczella Teamben, de arra is készül, hogy 2021-ben is legjobb formáját mutassa sportolóként.

A Covid-helyzet alaposan felforgatta a fitness sportágat is. Számos verseny törlésre került az elmúlt egy évben, de Molnár Zsófi bízik benne, hogy idén ősszel bombaformát tud mutatni Magyarország leghíresebb fitnesz és testépítő viadalán, a Fitparádén. Igen, ez az a verseny, ahol Zsófi önmagát is meglepve, szinte mindent megnyert, amin csak elindult. Minden bizonnyal idén is lesz Fitparádé, így optimistán tekintve a jövőbe érdemes felidéznünk, hogy a gyönyörű versenyző mit érzett nem sokkal 2020-as Fitparádé után, amely igazi áttörést hozott életébe.

Stábunk pár héttel a 2020 őszi győzelme után látogatta meg Zsófit az edzőteremben.

- Hogy sikerült a felkészülésed a Fitparádé 2020-as versenyre?



- Szerintem a lehető legnehezebb felkészülésem volt, hiszen kettő és fél év kihagyás után álltam újra színpadra.



- Milyen mezőny indult?

- Nagyon erős volt a mezőny. Sokkal erősebb mint amire számítottam.

- Mennyire izgultál a verseny előtti napon?

- Nagyon. Azt tudni kell, hogy a verseny előtti nap a vízhajtás vége, ott már pihenünk. Ott már teljesen átszellemültem, a vízhajtást viszont egyáltalán nem szeretem. Az már tényleg csak a pihenésről és a mentális felkészülésről szólt.



- Volt valami nehézség, vagy akadály, amibe a felkészülés során ütköztél?

- Úgy menedzselni az életed, hogy a versenyfelkészülésre, munkára, magánéletre is odafigyelj az egy nehéz dolog. Az edzéseket, diétát összeszervezni szintén nehézség. De ez normális, ilyen a mi életünk, ebben kell jól teljesíteni. Én azt gondolom, hogy sikerült a legjobb formámat hozni. Ez egy közel 100 százalékos forma. Azt kell tudni, hogy a FitParádé három versenyrészből áll. Sikerült mind a három versenyrésznek a bikini abszolút választását megnyernem. Így összesen hét aranyat hoztam el az abszolút győzelmekkel együtt, kettő darab ezüstöt és a pro kártyát is sikerült elhoznom.

- Gondolkoztál már azon, hogy ezzel a profi kártyával mihez fogsz kezdeni?

- Innen a profi ligában való versenyzéshez vezet az út, illetve a profi ligából lehet továbbjutni a testépítők legrangosabb versenyére. Alapvetően ez lenne az út, viszont még bizonytalan vagyok a jövővel kapcsolatban, még ezt mérlegelnem kell majd.



- Álmaidban láttad már magad, hogy egyszer részt veszel egy ilyen versenyen?

- Igen, de akkor még nagyon hihetetlennek tűnt.

Zsófi fantasztikus 2020-as éve után tehát nincs megállás. Az őszi élménybeszámoló után telefonon kerestük a versenyzőt, aki elmondta, hogy 2021-ben is szeretne versenyezni. Ehhez újra a legjobb, sőt még a tavalyinál is jobb formát kell mutatnia, hiszen az idei Fitparádén is nagyon erős hazai és nemzetközi mezőnyre lehet számítani.

Molnár Zsófia névjegy:

2016-ban versenyezett először, mint Bikini Fitness versenyző. Versenyfelkészítő edzője a kezdetektől Lekli László volt.



Háromszoros junior magyar bajnok volt, illetve kétszer volt Eb-n, egyszer pedig Vb-n (mindhárom nemzetközi versenyen top 10-ben végezett). Ezeken kívül négyszeres FitBalance bajnok, kétszeres MEFOB (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnoksága) bajnok, és Superbody 2017 II. helyezett.

A hétköznapokban személyi edzőként, versenyfelkészítő edzőként tevékenykedik, illetve egy fitnesz - testépítés egyesületben dolgozik Lekli Lászlóval együtt, a Lekli - Oczella Teamben, ahol kifejezetten sikeres versenyzőik vannak.



Eredmények:

IFBB Magyar Bajnokság 2016

Junior Bikini Fitness II. hely

IFBB Magyar Kupa 2017

Junior Bikini Fitness I. hely

Bikini Fitness II. hely

MEFOB Bikini Fitness I. hely

Fitbalance International Cup 2017

Junior Bikini Fitness I. hely

Bikini Fitness I. hely

IFBB European Championships

Junior Bikini Fitness Top 10

Fitbalance International Cup 2017

Junior Bikini Fitness I. hely

Bikini Fitness I. hely

IFBB Magyar Bajnokság 2017

Junior Bikini Fitness I. hely

Bikini Fitness II. hely

Superbody 2017

Junior Bikini Fitness II. hely

IFBB Junior & Masters World Championships 2017

Junior Bikini Fitness Top 10

Biotech USA - Fitbalance Award

Az Év Felfedezettje díj 2017

IFBB Magyar Kupa 2018

Junior Bikini Fitness I. hely

Bikini Fitness II. hely

MEFOB Bikini Fitness I. hely

IFBB European Championships 2018

Junior Bikini Fitness Top 10

Fitparádé 2020

1. NPC Regional Cup:

Bikini Novice II. hely

Bikini I. hely

Bikini Junior I. hely

Bikini Overall győztes

2. Fitmodel World

Bikini I. hely

Bikini Junior II. hely

Bikini Overall győztes

3. IFBB Pro Qualifier

Bikini Class A I.hely

Bikini Overall győztes - IFBB Pro Card győztes

