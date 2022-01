Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Francois Carrard svájci jogász, aki 14 éven át, 2003-ig dolgozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) főigazgatójaként - adta hírül a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS), amelynek haláláig tagja volt.

A sportetika és a sportirányítás kérdéseiben különösen jártas szakember kulcsszerepet töltött be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) megreformálásában és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) megalakításában egyaránt.



Jogi szakértőként számos nemzetközi szövetség - így a FIFA mellett a Nemzetközi Úszószövetség (FINA), a Nemzetközi Ökölvívó- (AIBA) és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) - munkáját is segítette.



A FINA decemberi rendkívüli általános kongresszusán fogadták el a szervezet reformbizottságában tett javaslatait, amelyek átfogó irányítási változtatásokra vonatkoztak - írta megemlékezésében az insidethegames.biz, hozzáfűzve, hogy a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) etikai alapítványának tagjaként is érdemi tevékenységet folytatott Carrard, aki 2016-tól elnökként vezette a FIFA reformbizottságát.

