Az Európai Asztalitenisz Szövetség (ETTU) a koronavírus-járvány miatt februárról áprilisra halasztotta a tokiói olimpia egyéni európai selejtezőjét.

A tornát február 10-14. között rendezték volna meg Moszkvában, ám az ETTU a halasztás mellett döntött, majd néhány hete arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy mégis megrendezik ebben az időpontban, de Moszkva helyett Lisszabonban.



Mivel a járványhelyzet továbbra sem javult kellő mértékben, és több szövetség is halasztási kérelemmel fordult az ETTU-hoz, végül április 21-25-re tették át a selejtezőt, a helyszín pedig maradt Lisszabon.



A nemzetközi szövetség (ITTF) határozata szerint a kontinentális olimpiai selejtezőket április 30-ig kell lebonyolítani.



"Sajnálom, mert már nagyon vártam ezt a selejtezőt, jó lett volna, ha tudunk játszani" - idézi a magyar szövetség honlapja Szudi Ádámot, aki Majoros Bence mellett a magyar színeket képviseli a férfiak mezőnyében. Hozzátette, lesz még egy világselejtező is, tehát két lehetőségük van az egyéni kvóta megszerzésére.



"Kicsit furcsa lesz, hogy a világselejtezőt előbb rendezik meg, mint a kontinentálist, mert fordítva szokott lenni, de a cél ugyanaz lesz, azon ez semmit sem változtat" - szögezte le.



Az osztrák Wels légiósa szerint a halasztás akár a malmára is hajthatja a vizet, mivel addig - ha minden jól alakul - elindul Ausztriában a bajnokság, márciusban pedig két versenyt is rendeznek Katarban, tehát április végére már "több mérkőzés lesz a kezében", mint februárban lett volna.

Borítókép: VCG/VCG via Getty Images