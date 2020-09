A Szovjetunió felbomlása nyomán 1991 decemberében létrejött Független Államok Közössége (FÁK) tagjai 2021-re halasztották első közös sportjátékaikat, amelyeknek az oroszországi Kazany ad otthont.

A hajdani szovjet tagköztársaságok kétharmadát összefogó FÁK élsportolóinak versenyeit eredetileg most augusztusban rendezték volna meg, majd szeptemberre módosították a dátumot, de ez az időpont is tarthatatlanná vált az Oroszországot is erőteljesen sújtó koronavírus-világjárvány miatt a szervezők pénteki bejelentése szerint.



Az eseményen három és fél ezer - 14 és 23 év közötti - versenyző indulását, és 230 érem kiosztását tervezték.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images for ANOC