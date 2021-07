A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni a jövő héten, az izraeli Holonban tartja főpróbáját a tokiói olimpia előtt.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint az MTK Budapest sportolója a várnai Európa-bajnokság után - amelyen megszerezte a kvótát - beiktatott némi pihenőt, illetve államvizsgázott, majd megkezdte a felkészülést az ötkarikás játékokra.

"Elérkeztünk az edzések végső fázisához, így a közeljövőben szinte csak otthon, illetve a teremben tartózkodom, ezzel egyfajta karantént, buborékot is teremtve magunknak" - nyilatkozta Pigniczki.



Hozzátette, Holonban be akarja mutatni a megerősített gyakorlatait, mert az edzőivel együtt szeretnék látni, hogy mennek versenykörülmények között. Az ezt követő két hétben elkezdenek átállni a japán ritmusra, vagyis korábban érkezik majd az edzésre, és korábban is végez, szimulálva ezzel a tokiói időrendjét.

Pigniczki július 29-én indul a japán fővárosba, ahol Deutsch-Lazsányi Erika, a magyar szövetség technikai bizottságának elnöke bíróként tevékenykedik majd. Többek között Pigniczki gyakorlatát is pontozhatja a művészi panel tagjaként. Korábban csak olyan pontozók ülhettek a zsűriben, akiknek a versenyzője nem volt érintett a viadalon.

