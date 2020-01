"Most már minden összeáll, nagyon izgatottak vagyunk" - nyilatkozta csütörtökön Takaja Masza, a szervezőbizottság szóvivője.



"Hosszú út vezetett el idáig, volt néhány döccenő itt-ott, de a legnagyobb részben jól mentek a dolgok. Úgy állunk, ahogy fél évvel a rajt előtt szerettünk volna, sőt, néhány tekintetben még előrébb is tartunk a vártnál."



A tokiói játékok szervezésének főleg az első időszaka volt problémákkal teli. Többször is költséget kellett csökkenteni, az Olimpiai Stadion építése pedig 14 hónapos csúszással indult el, miután újra kellett tervezni az arénát. Ugyanakkor a 2016 decemberében megkezdett munkálatok jól haladtak, és a múlt hónapban Abe Sinzo miniszterelnök megnyitotta a létesítményt.



Szintén akadt probléma az olimpia logójával, melyet ugyancsak újra kellett tervezni plágium gyanúja miatt.



A legkomolyabb fejtörést a sportolók egészségét is veszélyeztető, várható hőség okozta a szervezőknek és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is.



Miután a rendezők nem találtak megnyugtató megoldást, a NOB úgy döntött, hogy Tokió nem rendezheti meg a hosszútávú atlétikai versenyeket (maratonfutás, gyaloglás), s azokat a fővárostól 800 kilométerre északra fekvő Szapporóban bonyolítják le.



Az olimpia rendezői nem értettek egyet a NOB döntésével, ugyanakkor a szóvivő mostani nyilatkozata azt mutatja, hogy megbékéltek a helyzettel.



"Ha sikerül mindössze kilenc hónap alatt megszervezni egy világszínvonalú maratonfutó versenyt Szapporóban, az azt bizonyítja majd, hogy Japán minden körülmények között biztos választás, mert elkötelezett és megbízható partner" - hangsúlyozta Takaja Masza.



A tokiói olimpia július 24-én kezdődik.



Borítókép: Clive Rose/Getty Images