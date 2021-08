Marosi Ádám a hatodik helyen végzett a férfi öttusázók tokiói olimpiai versenyében, míg Kasza Róbert a 26. lett.

A 2009-ben és idén világbajnok Marosi tizedik volt a csütörtöki körvívás után, majd apránként zárkózott fel, a lövészetekkel kombinált számnak már hetedikként vághatott neki a Tokió Stadionban kialakított pályán. Jó lovaglásának köszönhetően csak tíz másodperc volt a hátránya a harmadik helyen álló cseh Jan Kuffal szemben, ugyanakkor három üldözője is öt másodpercen belül volt. Kasza ugyanakkor már több mint félperces hátrányban állt a dobogósokhoz képest.



A Londonban olimpiai bronzérmes Marosi a négyszer 800 méteres futás első lövészeténél többször is hibázott, ezzel 15 másodpercre nőtt a hátránya a dobogóhoz képest és visszacsúszott a kilencedik helyre. Ebből a második sorozatra két helyet ledolgozott, ez a lövészet jobban sikerült, akárcsak a következő. Marosi stabilan a hetedik helyen futott, 2400 méternél a hatodik volt, az utolsó lövészet után pedig az ötödik helyre jött fel, végül hatodikként ért célba, és ujját feltartva jelezte, hogy elégedett a teljesítményével. Ebben a számban 11:07.43 perccel és 633 ponttal a 11. lett.



"Elégedett vagyok. London után szintén azt mondtam, hogy abban a napban annyi volt, most megint azt mondom" - nyilatkozott a 37 éves Marosi Ádám. Hozzátette, a jó lovaglásának különösen örül, mert három hete elesett a lóval, az pedig átbukott rajta, és csaknem kitörte a nyakát.

Mostani eredményéről úgy vélekedett, ez volt a maximum.

"Lehet építkezni belőle, jövőre belekóstolok az új formációba" - utalt arra, hogy a jövőben csoportokba bontva, kieséses rendszerben, rövidebb blokkokban bonyolítják majd le a versenyeket. Kiemelte, a mezőnyről azt hitte, hogy könnyebb lesz benne versenyezni, mint a vb-n, mert egy országból maximum két öttusázó jöhet, de mint hozzátette: "pokoli kemény" volt.





Kasza 11:58.88 perccel a 33. lett az utolsó tusában, és összetettben a 26. helyen zárt második olimpiáján. Londonban, 2012-ben 12. volt.

"A felkészülésben kicsit szétdaráltam magam" - fogalmazott a 35 éves Kasza, akinek nem sikerült a vívása. Ez alapvetően határozta meg a versenyét, végig a mezőny hátsó harmadában állt. Elmondta, hogy a tavasz folyamán lábtörése is akadályozta. Hangsúlyozta, hogy az ellenfelek mentálisan is nagyon erősek voltak.

"Nem ilyen versenyen szeretném abbahagyni" - válaszolta a jövőjét firtató kérdésre.

Az olimpiai bajnoki címet a 2019-ben Budapesten vb-ezüstérmes brit Joseph Choong szerezte meg, akit az utolsó körben alaposan megszorongatta az egyiptomi Ahmed Elgendi, a hajrára azonban elfogyott az ereje.

Így a nőknél és a férfiaknál is brit arany született öttusában.

Eredmények:

öttusa, férfi verseny, olimpiai bajnok:

Joseph Choong (Nagy-Britannia) 1482 pont

2. Ahmed Elgendy (Egyiptom) 1477

3. Dzsung Vung Te (Koreai Köztársaság) 1470

6. Marosi Ádám 1461 (vívás: 20 győzelem/15 vereség/0 bónuszpont/220 pont, úszás: 1:5950 perc/311 p, lovaglás:297 p, lövészet-futás: 11:07.43 p/633)

26. Kasza Róbert 1354 (15/20/2/192, 2:00.61/309, 271, 11:58.88/582)

Borítókép: Czeglédy Zsolt/ MTI