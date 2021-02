A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) idén ismét megrendezi a Magyar Parasport Napját (MPN), amelynek ezúttal két asztaliteniszező, Póta Georgina és Szvitacs Alexa a két nagykövete.

A kétszeres Európa-bajnok Póta a keddi, online sajtótájékoztatón elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára a felkérés, s a céljuk az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a parasportot.



"Szeretnénk elérni, hogy az emberek többet tudjanak meg a parasportolók eredményeiről és részletesebb belátást nyerjenek mindennapi küzdelmeikbe" - mondta a játékos, aki online kapcsolódik majd be az immár hagyományos iskolai Lélekmozgató interaktív órába, s igyekszik motiválni a diákokat.



Póta Georgina hozzátette: számára szerencsés fordulat volt a tokiói olimpia elhalasztása, mivel tavaly gyermeke született, de így idén újra esélye nyílt kijutni Tokióba. Szerinte nagy valószínűséggel ott lesz a japán fővárosban a lengyel Natalia Partyka is, aki négyszeres paralimpiai bajnok, de Londonban és Rióban az épek között is versenyezett az ötkarikás játékokon.



"Az ő példája mutatja, hogy lehetetlen nem létezik, mindenki eljuthat a legjobbak közé" - zárta gondolatait az MPN nagykövete.









"Kollégája", az Európa-bajnok para-asztaliteniszező, Szvitacs Alexa úgy fogalmazott: úgy gondolja, hogy ő, aki korábban az épek között is sportolt, hitelesen tud közvetíteni a két világ között.



"Ugyanakkor hiszem, hogy sokkal kevesebb a különbség, mint ahogy azt az emberek általában gondolják" - jelentette ki. Felidézte, hogy 2018-ban egy vérmérgezés következtében elvesztette a bal alkarját és az összes lábujját, de már a kórházban eldöntötte, hogy nem adja fel és paralimpikon lesz. A célhoz már nagyon közel jár, ugyanis kvótát szerzett a tavalyról ugyancsak idénre halasztott paralimpiára.



A sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy az elmúlt év az épek és parasportolók számára is nehéz volt, ráadásul a hazai parasport mozgalom két meghatározó alakját is elveszítette 2020-ban: Fejes András, az ország első paralimpiai érmese áprilisban, Tauber Zoltán, első magyar paralimpiai bajnok pedig szeptemberben hunyt el.

Az államtitkár kijelentette: a parasportolók is példaképek, s ezt az MPN rendezvénysorozatán belül mindenkinek meg kell mutatni. Szabó Tünde szerint a parasportot integrálni kell a fiatalok környezetébe.







"Nemcsak a Magyar Parasport Napja számít, hanem az év minden napja" - mondta.



Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke felidézte a kezdeteket, hogy az Országgyűlés 2017 végén egyhangúlag határozott arról: minden évben február 22-e a Magyar Parasport Napja, amelyre idén így már negyedszer kerülhet sor. A dátum választása szimbolikus, hiszen 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja. Az elnök kiemelte, hogy a programjukhoz csatlakozó oktatási intézmények száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, mostanra elérték a több száz iskola szintet, így országszerte több ezer diák vesz részt a parasportolók megünneplésében.

Az MTI kérdésére válaszolva azt mondta: bár idén a járványhelyzet kissé megnehezítette a dolgukat, nem adták fel és még nagyobb erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a programjaik megvalósulhassanak. Hozzátette: az MPB és a FODISZ honlapján továbbra is várják a jelentkezéseket.



Szabó László elmondta még, hogy Magyarország jelenleg 19 kvótával rendelkezik a tokiói paralimpiára, nagyjából további húsz sportoló kvótaszerzése tűnik biztosnak és körülbelül másik húsz olyan versenyzőjük van, aki harcolhat még az indulási jogért. A cél: minden idők legnagyobb létszámú csapatával minden idők legjobb magyar szereplése. Az idei MPN kiemelt helyszíne Győr lesz. Radnóti Ákos, a város alpolgármestere arról beszélt, hogy eddig hét iskola több mint ezer diákkal csatlakozott a kezdeményezéshez, így bízik benne, hogy náluk is egyre többen megismerik és elismerik a parasport jelentőségét.

Borítókép: paralympic.org