Ecseki Nándor és Szudi Ádám is sikerrel vette a férfi egyes selejtezőjének 3. fordulóját a BOK Csarnokban zajló asztalitenisz World Tour-versenyen, így mindketten egy győzelemre kerültek a főtáblára jutástól. Pergel Szandra kiesett egyesben.

Utóbbi játékos szerdán mutatkozott be a kvalifikációban, a második körben a világranglistán nála 57 hellyel hátrébb álló Tatiana Kukulkova volt az ellenfele. A 19 éves szlovák jól kezdett, 1-0-ra és 3-1-re is vezetett a szettek tekintetében, s bár Pergel innen még visszajött, a döntő játszmában a rivális egy időkérés után sorozatban hat pontot nyert, s negyedik mérkőzéslabdáját értékesítve továbbjutott a selejtező utolsó fordulójába.



Szudi a korábbi világranglista-33. Kirill Gerasszimenkóval csapott össze. A kazah 2-0-ra ellépett, de a magyar nem omlott össze, előbb 2-2-re, majd 3-3-ra alakította a játszmaállást. A döntő felvonásban 9-9 után először Szudi jutott mérkőzéslabdához, és bár ekkor még nem élt a lehetőséggel, a következő meccslabdáját már megnyerte.



Ecseki is a centerasztalon játszotta a második selejtezős mérkőzését, mégpedig Mehdi Bouloussával. A 24 éves franciát csak a 343. helyen jegyzik a világranglistán, ám az előző körben az Eb-döntős román Ovidiu Ionescut búcsúztatta. A következő bravúr azonban már nem jött össze neki, Ecseki uralva a találkozót 4-0-lal lépett tovább a selejtező negyedik, utolsó fordulójába.



Szudi a szlovén Darko Jorgiccsal, Ecseki pedig a kínai-szlovák védő Wang Yanggal játszik szerdán este a főtáblára jutásért.



A 170 ezer dollár összdíjazású budapesti tornán 50 ország 309 játékosa szerepel, öt számban, férfi és női egyesben, valamint férfi, női és vegyes párosban rendeznek mérkőzéseket. Hazai részről a negyedik kiemelt Ecseki, Szudi duó, valamint az ötödikként rangsorolt Madarász Dóra, Pergel és a Szudi, Pergel kettős a 16-os főtáblán kezd, míg egyesben Madarász és Majoros Bence lesz tagja a 32-es elitmezőnynek.



A vasárnapig tartó tornán csütörtökön rajtolnak a főtáblás küzdelmek.



Eredmények:



férfi egyes, selejtező, 3. forduló:



Szudi Ádám-Gerasszimenko (kazah) 4-3 (-7, -8, 8, 9, -9, 7, 10)

Ecseki Nándor-Bouloussa (francia) 4-0 (8, 5, 8, 5)



női egyes, selejtező, 2. forduló:



Kukulkova (szlovák)-Pergel Szandra 4-3 (-7, -13, 9, 10, -7, -8, 7)

Borítókép: Facebook/Magyar Asztalitenisz Szövetség