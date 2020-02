A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására, törlésére - közölte pénteken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

A WHO olyan javaslatot sem tett, hogy más helyszínt keressenek a seregszemlének - mondta John Coates, a NOB koordinációs bizottságának vezetője. Nincs szükség vésztervre - áll a WHO ajánlásában.



A NOB a közelmúltban néhány kvalifikációs versenyt elhalasztott vagy lemondott, például a Nancsingba tervezett női futballselejtezőt Sydneybe helyezték át, női kézilabdában pedig Kína helyett Kazahsztán szerepel majd márciusban Győrben, a magyarok csoportjában.



Az olimpiát július 24. és augusztus 9. között rendezik Tokióban.



A koronavírustól leginkább sújtott Kínában a fertőzöttek száma péntekre 63 ezer fölé emelkedett, a halálos áldozatok száma elérte az 1380-at.



