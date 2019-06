Simon Clegg, a verseny főigazgatója, aki 2018 eleje óta minden hónapban egy hetet a fehérorosz fővárosban töltött, azt mondta: csodálatos átalakuláson ment keresztül a város, és minden készen áll a rajtra.

"A végleges indulói létszám 3667, és 8700 önkéntes segíti a zökkenőmentes lebonyolítást. Utóbbiak remek munkát végeznek, rajtuk is múlik a játékok sikere" - fogalmazott a brit vezető, hozzátéve, hogy a versenyhelyszínek világszínvonalúak, a városban pedig a hangulat fokozása érdekében három szurkolói zónát is kialakítottak.

Simon Clegg szerint Minszk készen áll az Európa Játékok rajtjára.

Fotó: Resul Rehimov/Anadolu Agency/Getty Images

Clegg kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, bár az előrejelzés szerint a pénteki megnyitóra nem várható száraz idő, ők bíznak abban, hogy az esemény "nem ázik el".

Szpirosz Karpalosz, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) minszki koordinációs bizottságának vezetője szuperlatívuszokban beszélt a szervezőkről és a helyi körülményekről.

"Az elmúlt években többször is meglátogattuk Minszket, és láttuk azt a kemény munkát, amit az itteniek végeztek. Azt láttuk és látjuk, hogy a város abszolút magáénak érzi a játékokat: a repülőtéri érkezéstől az utcákon, hoteleken át mindenhol ott van az Európa Játékok logója, az önkéntesek teszik a dolgukat, ez a csodálatos város pedig nagyon tiszta, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ide érkezők jól érzik magukat. Az emberek lelkesek, hogy házigazdái lehetnek egy ilyen sporteseménynek"- fogalmazott a görög sportdiplomata.

Spyros Capralos szuperlativuszokban beszélt a minszki szervezőkről, továbbá a mostani körülményekről.

Fotó: Milos Bicanski/Getty Images

Karpalosz azt is elmondta, hogy a sportolói falu nagyszerű, a versenyzőktől érkező visszajelzések szerint a szobák tágasak, kényelmesek, az ellátás pedig szuper - ezt egyébként a magyar küldöttség képviselői is megerősítették az MTI-nek.

A versenyhelyszínek színvonala Karpalosz szerint is a legmagasabb szintű, az pedig garantálja a jó minőségű versenyeket, hogy több sportágban a minszki küzdelem a tokiói olimpiai kvalifikáció része lesz.

Elhangzott az is, hogy cselgáncsban és ökölvívásban Európa-bajnokság is az Európa Játékok, és ahogy Simon Clegg az MTI kérdésére fogalmazott: a kajak-kenusoknak idén nincs Eb-je, így az EJ számukra is a legfőbb 2019-es kontinentális esemény, amely "egyenlő a kontinensbajnoksággal".

A jövő vasárnapig tartó multisporteseményen 122 magyar indul 14 sportágban, a versenyek péntek reggel kezdődnek.