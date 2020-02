A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szakmai konferenciával készül a jövő héten harmadik alkalommal sorra kerülő Magyar Parasport Napjára, a társrendező Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) koordinálásában pedig ezúttal is "Lélekmozgató" testnevelés és osztályfőnöki órákat tartanak majd a köznevelési intézmények.



Fotó: Sport365.hu

A Vakok Általános Iskolájában tartott szerdai sajtótájékoztatón elhangzott: újdonságként idén az ország összes önkormányzatát megszólították, hogy emlékezzenek meg minél több helyen települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról, amelynek eseményeit jövő pénteken és szombaton tartják.



Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke felidézte, hogy az Országgyűlés 2017 végén egyhangúlag szavazott a Magyar Parasport Napjának létrejöttéről, s ahogy fogalmazott: lassan öt éve tartó MPB-elnöki tevékenységében talán erre a legbüszkébb. Mivel idén február 22-e szombatra esik, a programsorozat kétnapos lesz.



Ahogy az elnök fogalmazott: három fő céljuk van, az edukáció, a sportdiplomácia és az innováció területén szeretnének fejlődni.

Magyar Parasport Napja interjú a szövetség elnökével, Szabó Lászlóval Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének elnöke



"A Lélekmozgatón keresztül megvalósul az első, a gyerekek ugyanis az iskolában tapasztaltakat elmondhatják majd a szüleiknek, nagyszüleiknek. Egy gyerek a népszerűsítés terén többet végez el, mint amennyit a paralimpiai bizottság bármikor is el tud végezni" - mondta.



A sportdiplomáciával kapcsolatban megjegyezte, hogy tavaly és tavaly előtt is rangos vendégeik voltak, s a mostani konferencián is ott lesz többek között Mike Peters, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) ügyvezető igazgatója.



"Ami az innovációt illeti, a nemzetközi parasport mozgalom óriási robbanásban van évek óta, ez magával hoz rengeteg technikai fejlesztést, sportszakmai fejlődést, életpálya-modellek kialakítását. A konferenciánkon ezek a témák is mind-mind terítékre kerülnek" - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a Magyar Parasport Napja programsorozatának és a Lélekmozgatónak - amelyre február 22-ig lehet regisztrálni a www.fodisz.hu oldalon - több száz iskola, több tízezer diák, több ezer tanár és több tucatnyi önkormányzat lesz aktív szereplője.



Az idei Lélekmozgató program egyik újdonsága, hogy a rendhagyó osztályfőnöki órákhoz, érzékenyítő beszélgetésekhez ajánlott "A csodafedezet - Vitéz Halassy Olivér" című és a "A lehetetlen határán - magyar parasportolók" című dokumentumfilmek mellett parasportolókról szóló további videókat, valamint Pálfai Károly: "Lecsó" című kisfilmjét - mely egy kerekesszékbe kényszerült fiatal sportoló történetét mutatja be - is elérhetővé tették a szervezők.



A testnevelés órákhoz az előző években ajánlott kilencféle parasportág - bocsa, csörgőlabda, floorball, kerekesszékes kosárlabda, padlóhoki, parafekvenyomás, ülőröplabda, vakfoci, vakfutás segítővel - mellett, idén két új inkluzív sportág: a baskin és tchoukball is bekerült a programba, valamint a rendezvényeken megjelennek a para-teqball szakágak is.



A Lélekmozgató programok megvalósítását segítő különböző szakmai anyagok, segédletek a www.hparalimpia.hu és a www.fodisz.hu oldalon érhetők el.



Az idei esemény két nagykövete Gurisatti Gréta, válogatott vízilabdázó és édesapja Gurisatti Gyula, aki világbajnok búvárúszóból lett egy baleset után paralimpikon sportlövő. Utóbbi elárulta: nagyon megtisztelőnek tartották a felkérést, és egy pillanatig sem gondolkodtak, hogy elvállalják-e.

Magyar Parasport Napja interjü Gurisatti Gyulával Uploaded by sport365 on 2020-02-12.

Géczi Mariann, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sportszakmai és utánpótlás-nevelési főosztályának vezetője azt mondta, kiemelten fontosnak tartják a fogyatékkal élők sportját, ezt az is bizonyítja, hogy a magyar parasport támogatása idén a duplájára nőtt a tavalyihoz képest.



"És 2020-ban paralimpiát is rendeznek, talán a jövő heti események során nő majd a magyar paralimpikonok szurkolótábora is" - tette hozzá.



A sajtótájékoztatón bemutatót tartottak vaksakkból, showdownból (vak-asztaliteniszből) és para teqpongból - utóbbi a pingpong teqball asztalon űzött változata.



Fotó: Sport365.hu



A Magyar Parasport Napja minden év február 22-e. A dátum a Halassy Olivér Sport Club 1970-es megalakulásához köthető.

Borítókép: Sport365.hu