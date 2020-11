A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) végrehajtó bizottsága egy évvel, 2022 márciusára halasztotta a szervezet soron következő, 84. tisztújító kongresszusát.

Erről Csisztu Zsuzsa, az AIPS végrehajtó bizottságának tagja tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, a szervezetet októberben a tagszövetségek hatalmazták fel arra, hogy hozzon döntést az esemény időpontjáról, a szerdai online ülésen pedig a vb-tagok egyhangúlag a halasztás mellett döntöttek. A közgyűlésen az európai, valamint a nemzetközi szövetség tisztújítására is sor kerül. Az AIPS Europe alelnöke Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke.



"A jelen járványügyi helyzetben, 2022 tavaszát látjuk időben kellően biztonságos távolságra ahhoz, hogy akár a remélt vakcinával történő globális átoltottság, akár a biztonságosan megrendezhető nagylétszámú rendezvények mellett garantálható a megjelenők egészségügyi védelme" - számolt be a döntés hátteréről Csisztu Zsuzsa. Hozzátette, az AIPS médiadíjainak átadó ünnepségét jövő március elején, virtuális eredményhirdetés keretében tartják meg. Jelezte, 129 országból 1871 pályamű érkezett, ez váratlanul nagy szám, Magyarországról pedig 15 sportújságíró műve szerepel a pályázatok között.



"Jövőre is készülünk egy globális ünneppel, hiszen függetlenül attól, hogy milyen lesz akkor a járványhelyzet, a technológiának köszönhetően, jövő július 2-án, a sportújságírás világnapján ismét életre hívunk egy online világtalálkozót, sőt azt szervezzük, hogy a tavaszi díjkiosztó előtt, röviden ugyanígy megszólítjuk a világ sportújságíró társadalmát az online térben" - nyilatkozta Gianni Merlo, az AIPS elnöke.

Kép: Carlo Pozzoni / AIPS Media