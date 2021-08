Eddig zökkenőmentesen zajlik a tokiói paralimpia a koronavírus-járvány ellenére - jelentette be hétfőn Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezetője.

"Eddig nem volt olyan probléma, amely komoly hatással lenne a játékok működésére" - mondta Muto. Kiemelte, nem jelentettek súlyos Covid-19-es esetet a sportolók és a paralimpián résztvevő személyzet tagjairól, a pozitív tesztek aránya eddig nagyon alacsony.

A múlt kedden kezdődött és vasárnapig tartó paralimpia előtti időszakban többször is rekordszámú Covid-esetet regisztráltak Japánban, illetve Tokióban. A paralimpián, akárcsak az augusztus 8-án zárult olimpián, a résztvevőknek be kell tartaniuk a szigorú járványügyi szabályokat. A szervezők hétfőn jelentették be azt is, hogy az előző napon vett koronavírus-minták közül 11 hozott pozitív eredményt - ebből egy volt sportolóé -, így összesen 241 esetnél járnak a paralimpián.

