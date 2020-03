A világranglista 20. helyén álló Glen Durrant a hatodik forduló után megőrizte első helyét a Darts Premier Leagueben, miután 7-5-re győzte le a nála magasabban rangsorolt Daryl Gurneyt.

Így az elmúlt négy bajnokság győztese, a holland Michael van Gerwen győzelme ellenére sem tudta átvenni az első helyet a tabellán.

A hatodik forduló összefoglalója:

Catch all the highlights from Night 6 of the 2020 Unibet Premier League!