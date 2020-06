Csütörtökön teszik közzé annak a négy hónapos vizsgálódásnak az eredményét, amelyet Richard McLaren nyomozócsoportja folytatott le a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) és annak elnökét, Aján Tamást ért vádak ügyében.

Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz keddi anyaga szerint személyesen a vizsgálatot vezető kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren ismerteti Montrealban, hogy milyen következtetésekre jutottak.



Aján Tamás az IWF elnökségének év eleji dohai ülésén maga kérte tevékenységének felfüggesztését annak érdekében, hogy vizsgálat derítse fel a vádak valóságtartalmát. A magyar sportdiplomata már az ARD által január első hétvégéjén bemutatott dokumentumfilm vetítését követően visszautasította a német tévécsatorna korrupcióról és szervezett doppingolásról szóló vádjait.



Hangsúlyozta, hogy a film készítői nem megfelelő és nem megbízható forrásokra hivatkoztak, az állítások pedig hamisak.



Hozzátette: biztos abban, hogy a külső szakértők vizsgálata is igazolja majd azt az elkötelezett munkát, melyet az elmúlt 50 évben végzett a súlyemelés fejlesztéséért.



Az ARD január 5-én bemutatott filmjében azt állította, hogy a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával, amely a Magyar Antidopping Csoportot (MACS) bízta meg minden nagy nemzetközi versenyen és szinte az összes világbajnokságon az ellenőrzéssel.



Az ARD hírt adott két svájci bankszámláról, amelyre 1992-től 23 millió dollár (csaknem 7 milliárd forint) érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében. A csatorna szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár (mintegy 1,7 milliárd forint) sorsa tisztázatlan. A vádakat a MACS is visszautasította.



Aján Tamás, aki 2000-től tíz éven át volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, 2010 óta pedig tiszteletbeli tag, március 3-án lemondott tiszteletbeli tagságáról, mert - mint mondta - meg akarja menteni az olimpiai mozgalmat a negatív pletykáktól és az ebből fakadó kellemetlenségektől.



Egyúttal megerősítette: "Továbbra is úgy gondolom, hogy a folyamatban lévő független vizsgálat megmutatja az ARD állításainak megalapozatlanságát."



A sportdiplomata április 15-én bejelentette: a tokiói olimpia halasztása miatt távozik a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöki posztjáról. Hozzátette, hogy voltak feltételei a visszalépésnek, amelyet az IWF elnöksége elfogadott.



A döntés hátterében Aján Tamás szavai szerint az áll, hogy már a legutóbbi választáson jelezte, többé nem indul újra a posztért, a szövetség alapszabálya azt mondja ki, hogy az olimpia befejezéséig szól a mandátum, újabb egy évet pedig már nem akart várni a távozással.



"Teljesen csendben, nyugodtan visszavonulok, emelt fővel távozom" - szögezte le a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában, amelyben elmondta, hogy visszavonulása ellenére továbbra is áll a vizsgálat elé, amelyet ő kezdeményezett.



Kitért rá, hogy az IWF megbízott elnöke, az amerikai Ursula Papandrea kérte fel a vizsgálatra McLarenéket, s úgy fogalmazott, hogy az egymillió dollárért megbízott cég "valamilyen eredményt" biztosan fog produkálni, ő pedig kíváncsian várja azt.

Borítókép: Rafael Cornejo/LatinContent via Getty Images