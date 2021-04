Jóllehet az orosz sportolók a tokiói nyári olimpián sem az ország zászlaját, sem himnuszát nem használhatják, az orosz nemzeti lobogó színeit azonban megjeleníthetik a ruházatukon.

A fehér-kék-piros csíkok meghatározó módon szerepelnek az olimpiai egyenruhákon, amelyeket szerdán tártak a világ elé Moszkvában, nagyszabású divatbemutató keretében.

"A legfontosabb szimbólumot, a zászlót nem használhatjuk, de a zászló színeit igen" - nyilatkozta az eseményen jelenlevő Sztanyiszlav Pozdnyakov, az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) elnöke.



Fotó: expressnews.com

Az országra a rengeteg pozitív doppingeset és különböző doppingmanipulációk miatt kirótt, s a múlt év végén életbe lépett szankciók értelmében az orosz sportolók 2022. december 16-ig az ország zászlaja és himnusza nélkül versenyezhetnek a világbajnokságokon, s az ötkarikás játékokon, így az idei tokiói olimpián is. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által jóváhagyott - tilalmai magukba foglalják azt is, hogy az olimpián az orosz sportolók nem Oroszország (RUS), hanem az Orosz Olimpiai Bizottság csapataként vehetnek részt. A NOB február 19-én jelentette be, hogy a tokiói - és a 2022-es pekingi téli - olimpiai játékok orosz sportolói számára csak a ROC, a rövidített angol változat engedélyezett. Küldöttségük zászlajának tartalmaznia kell a ROC logóját, miként a sportolók egyenruháján is a RUS helyett a ROC feliratot kell feltüntetni.

Borítókép: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images