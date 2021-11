A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége szerdai ülésén elfogadta a pekingi téli játékokra utazó küldöttség összetételét, és döntött annak védettségi kritériumáról is, valamint három újabb tagot szavazott be a sportolói bizottságába.

A szervezet honlapjának közlése szerint magyar részről az elnökség döntése értelmében az vehet részt a pekingi olimpián, aki rendelkezik három oltással, ez alól felmentést megfelelő indokkal Tállay András vezető csapatorvos, a MOB orvosi bizottságának elnöke adhat. Vékássy Bálint főtitkár elmondta: az érintettek már a tokiói játékokon résztvevőkkel egy időben megkapták a lehetőséget az oltásra, amellyel éltek is, a MOB a harmadik vakcina felvételét is biztosítja számukra.



A testület sportolói bizottságának tagja lett Berki Krisztián tornász, Szilágyi Áron vívó és Harsányi Gergely kézilabdázó. Öt tagot a tokiói olimpián részt vett sportolók választhattak, és ők ezt a múlt szombati sportolói fórum keretében meg is tették. Így a bizottság tagja lett Lőrincz Tamás birkózó, Baji Balázs atléta, Csonka Zsófia sportlövő, Csernoviczki Éva cselgáncsozó és Keszthelyi Rita vízilabdázó. Gyurta Dániel úszó a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, míg Knoch Viktor rövidpályás gyorskorcsolyázó az Európai Olimpiai Bizottság hasonló testületének tagjaként vesz részt a most megalakuló grémium munkájában.

Az elnökség Fábián László sportigazgató előterjesztésében elfogadta az Oslóban rendezett birkózó-, az olbiai junior cselgáncs-világbajnokság, valamint a kazanyi rövidpályás úszó Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat.



Napirenden szerepelt továbbá a 2022-es téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is, a finnországi Vuokattiba várhatóan kilenc magyar sportoló utazik. Elfogadták a besztercebányai nyári EYOF-fal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket, amint azt a sportigazgató kifejtette: az eseményre nincs kvalifikáció, a részvétel az Európai Olimpiai Bizottság nemzeti kvótakiosztásán alapul.

